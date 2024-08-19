羽球／安洗瑩幫前輩打雜7年 女排球星「洗衣還是運動」說法又掀討論

南韓球后安洗瑩在巴黎奧運奪下羽球女單金牌後，揭開南韓羽協協會缺失，韓媒更爆出幫前輩「打掃洗衣」陋習，南韓女排球星金軟景去年在節目上說「不知自己是來洗衣服還是運動」，再度掀起討論。

金軟景去年接受「大神」劉在錫訪問時，提到南韓女排生活，「前輩用洗衣機，年輕球員用手洗，因為有很多前輩、紀律很嚴格，所以有很多辛苦回憶。」對於年輕球員要手洗衣服，金軟景解釋，「這不是前輩要求，而是團隊紀律，是一種承襲概念。」

球后安洗瑩在巴黎奧運奪下羽球女單金牌後，直言揭開南韓羽協協會缺失，引發南韓體壇巨大震盪。 新華社

金軟景還提到，球員一早起來就要打掃，要洗的衣服堆積如山，吃早餐前就要打掃，如果偷懶睡覺就會被罵，就算沒假睡還是會被罵。金軟景自曝，「做了一兩年我開始懷疑，自己是來洗衣服還是運動，於是我提出抗議。」她透露提出抗議後，狀況有改善。

金軟景和安洗瑩的遭遇顯現南韓社會非常重視「前後輩」，南韓共同民主黨議員姜由楨日前爆料，南韓羽協《國家隊管理方針》指出，球員在選手村內外生活和訓練都要遵守規定，球員必須服從領導指揮，未經過教練許可不可參加訓練，或離開訓練場地。

姜由楨還提到，軍人服從的命令是「上級工作指令」；羽球協會要選手遵守領導「所有指示和命令」。姜由楨認為這不合時宜、還違反人權，條款應該修改。