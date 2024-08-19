LPGA／野馬女子菁英賽 新秀盧昕妤獲本季最佳第3名

LPGA次巡的野馬女子菁英賽今天進行最終回合，台灣新秀盧昕妤抓6博蒂、吞1柏忌，繳出67桿，並以3天低於標準18桿的198桿，獲本季最佳的第3名作收。

現年22歲的盧昕妤，前2回合共抓下15次博蒂，分別繳出65、66桿，這2個桿數是她本季最低和次低的成績，並和泰國好手伯娜隆（Pornanong Phatlum）並列領先，也是她本季近9場裡的第8場晉級。

盧昕妤今天在最終回合表現依舊出色繳出67桿，但可惜現年34歲的伯娜隆衝出本週全場最低的64桿，讓盧昕妤只能以第3名作收，不過進帳1萬7996美元（約新台幣58.2萬元），已是她本季單場最高額獎金。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）次級巡迴賽的野馬女子菁英賽（Wildhorse Ladies Golf Classic）的比賽地點，距離盧昕妤就讀的奧勒岡大學開車僅5小時車程，對她來說也算是半個地主球員。

除了盧昕妤之外，台灣球員還包括並列第5名的侯羽桑、並列第24名的林子涵、並列第39名的安禾佑與侯羽薔；至於洪玉霖、張子怡、彭婕、曾彩晴則都在前2回合結束遭到淘汰。

而台灣球迷對於奪冠的伯娜隆也不陌生，賽前生涯拿過21場職業賽事冠軍的她，就曾來台獲得4次日立慈善盃女子菁英賽冠軍。