網球／白俄名將突破障礙 退球后首闖辛辛那提決賽

世界排名第3的白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），今年美網前寫下突破，她在辛辛那提女網賽4強以兩個6：3力退波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），不但是生涯首度以直落2擊退強敵，闖進辛辛那提女網賽決賽也是個人頭一遭。

從2018年首度打進辛辛那提女網賽4強，雅莎蘭卡2022年和2023年也都打進最終4強，但叩關決賽都差一步，今年4度挑戰終於成功，且是拍下世界第一，決賽將和地主皮古拉（Jessica Pegula）爭奪生涯第15座WTA巡迴賽金盃。

雅莎蘭卡過去和斯威雅第11度對決只拿3勝，近期更吞下3連敗，今天只花2盤就終止連敗，白俄羅斯形容自己終於「突破障礙」，「我的表現絕佳，我非常開心拿下勝利，尤其對手是斯威雅蒂。」她也提到，比賽中保持耐心且相信自己，盡量對對手加壓，且專注在自己的發球上，所有環節造就勝利結果。

斯威雅蒂也說，對手今天表現更好，且善用優勢，「我一開始發球並不好，這有點影響我的節奏。當然，這對我來說不是一場好表現。」

打進本季第5場決賽的雅莎蘭卡，最新世界排名將超越美國好手高芙（Coco Gauff），重返世界第2，美網也預計列上第2種子，代表若要和斯威雅蒂再碰頭就是決賽會師。