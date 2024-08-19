快訊

抄襲、掛名、門神 厭學術黑幕成大土博出走

國4延伸工程意外！移工遭鋼筋掩埋無生命跡象 仍有數人受困

美女主播「嫌男人體臭」失言遭出征 2天暴瘦6公斤洩近況

網球／白俄名將突破障礙 退球后首闖辛辛那提決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

世界排名第3的白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），今年美網前寫下突破，她在辛辛那提女網賽4強以兩個6：3力退波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek），不但是生涯首度以直落2擊退強敵，闖進辛辛那提女網賽決賽也是個人頭一遭。

從2018年首度打進辛辛那提女網賽4強，雅莎蘭卡2022年和2023年也都打進最終4強，但叩關決賽都差一步，今年4度挑戰終於成功，且是拍下世界第一，決賽將和地主皮古拉（Jessica Pegula）爭奪生涯第15座WTA巡迴賽金盃。

雅莎蘭卡過去和斯威雅第11度對決只拿3勝，近期更吞下3連敗，今天只花2盤就終止連敗，白俄羅斯形容自己終於「突破障礙」，「我的表現絕佳，我非常開心拿下勝利，尤其對手是斯威雅蒂。」她也提到，比賽中保持耐心且相信自己，盡量對對手加壓，且專注在自己的發球上，所有環節造就勝利結果。

斯威雅蒂也說，對手今天表現更好，且善用優勢，「我一開始發球並不好，這有點影響我的節奏。當然，這對我來說不是一場好表現。」

打進本季第5場決賽的雅莎蘭卡，最新世界排名將超越美國好手高芙（Coco Gauff），重返世界第2，美網也預計列上第2種子，代表若要和斯威雅蒂再碰頭就是決賽會師。

斯威雅蒂 美網

延伸閱讀

網球／美網前最後熱身賽 詹皓晴頭號種子首輪落馬

網球／相隔一周馬上報仇 辛納辛辛那提名人賽首闖4強

網球／生涯最糟一戰氣到砸拍 阿爾卡拉斯道歉：努力不再犯

辛辛那提女網／謝淑薇重新搭檔梅藤絲 奧運後首戰出師不利

相關新聞

F1／亞洲唯一！台中封街展演轟動全台 用運動行銷城市

亞洲唯一「Red Bull Showrun Taichung」即將在9月28日於台中七期市政路進行封街展演，官方日前宣告...

網球／白俄名將突破障礙 退球后首闖辛辛那提決賽

世界排名第3的白俄羅斯名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），今年美網前寫下突破，她在辛辛那提女網賽4強以兩個6...

網球／美網前最後熱身賽 詹皓晴頭號種子首輪落馬

年度壓軸大滿貫美網26日點燃戰火，我國女將詹皓晴和吳芳嫺本周都在克里夫蘭為美網最後暖身，但兩名女將今天各自迎接首輪賽事都...

網球／相隔一周馬上報仇 辛納辛辛那提名人賽首闖4強

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）放棄巴黎奧運，直接參加北美硬地賽季，辛辛那提名人賽就一路闖關，今天以...

羽球／王齊麟攜手新搭檔邱相榤 出發參加日本公開賽

BWF超級750的日本羽球公開賽將於20日開打，拿下巴黎奧運男雙金牌的王齊麟，和新搭檔邱相榤今天出發，2人將攜手首戰印尼...

網球／生涯最糟一戰氣到砸拍 阿爾卡拉斯道歉：努力不再犯

巴黎奧運打下男單銀牌，西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）從辛辛那提名人賽重返職業賽場，但首戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。