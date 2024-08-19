羽球／戴資穎抵日本先吃一蘭拉麵 魔鬼賽程力拚年終賽資格
超級750系列日本羽球公開賽明天正式展開，我國一姊戴資穎將重返戰場，她前天已出發到日本，還前往一蘭拉麵享用美食，並謝謝球迷關心身體狀況。
巴黎奧運結束後，各國選手只有2周休息時間，就要重啟巡迴賽，包含日本，南韓、台北、香港、中國大陸和澳門，一路到9月底。除台北公開賽是300等級，其他都是500等級以上，儘管賽程相當困難，但攸關年終賽資格，只能上場拚戰。
南韓世界球后安洗瑩、中國陳雨菲和西班牙馬琳（Carolina Marin）都沒參賽，世界排名第4的戴資穎成為大會頭號種子。小戴目前年終賽積分第18，如果最終拿下年終賽門票，將以11次創下賽史最多參賽紀錄。
戴資穎在巴黎奧運因傷無緣突破分組賽，她前天已抵達日本，也發文分享自己在日本的第一餐，「最愛什麼都不加的一蘭，配上一碗白飯加兩顆蛋，好滿足。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言