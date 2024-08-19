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網球／美網前最後熱身賽 詹皓晴頭號種子首輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
圖為詹皓晴(左)和吳芳嫺(右)。 圖／劉雪貞提供(資料照)
圖為詹皓晴(左)和吳芳嫺(右)。 圖／劉雪貞提供(資料照)

年度壓軸大滿貫美網26日點燃戰火，我國女將詹皓晴吳芳嫺本周都在克里夫蘭為美網最後暖身，但兩名女將今天各自迎接首輪賽事都在「超級搶10」吞敗，詹皓晴更是以頭號種子身份遭地主擊落。

巴黎奧運後重返WTA巡迴賽的詹皓晴，克里夫蘭女網賽首度和日本女將加藤未唯合作，台日組合名列頭號種子，但今天出戰美國科利姊妹卡門（Carmen Corley）／伊凡娜，首盤雖在先遭破發下從2：4落後到6：5反超，但接續盤末發球局的關鍵分失守，錯失盤末點下反遭破發，「搶7」中又以2：7讓出，讓地主姊妹先下一城。

台日組合第二盤以6：2扳回一城，決勝盤的「超級搶10」兩組人馬在拉鋸中一度戰到8：8，地主先完成關鍵破發球分，逼出賽末點後也馬上拿下，最終以10：8淘汰掉頭號種子。

吳芳嫺和俄羅斯斯基柯娃（Yana Sizikova）合作，首輪就強碰第2種子中國徐一璠／西班牙布克沙（Cristina Bucsa），首盤同樣打到「搶7」，台俄組合更以7：4先下一城，可惜第二盤3：6讓出，決勝的「超級搶10」又陷入4：9落後，儘管瓦解第2種子3個賽末點，最終仍以7：6（7：4）、3：6、7：10止步首輪。

吳芳嫺 美網 詹皓晴

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