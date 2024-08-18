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奧運金牌獎金怎麼領？李洋、林郁婷都選這方式

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

巴黎奧運為我國打下金牌的「台灣拳后」林郁婷以及羽球黃金男雙成員李洋，今天下午在機能服飾品牌活動合體，兩人被問到金牌獎金如何領取，不約而同選擇月領，每月可領台幣12.5萬元。

依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」規定，獲得奧運正式競賽項目前8名選手，可獲得國光體育獎章及獎助學金，且各屆名次對應之國光獎章及獎助學金「獨立計算」。奧運金牌、銀牌和銅牌各可獲得2000萬、700萬和500萬元，若以月領，金牌12.5萬、銀牌3.8萬、銅牌2.4萬。

「麟洋配」東奧已選月領，巴黎奧運獎金可重新選擇，李洋東奧就是選擇月領，加上巴黎奧運，每月可領25萬元。

林郁婷和李洋長期在國訓中心訓練，彼此私交不錯，她透露巴黎奧運時，「麟洋配」奪金當天經過頒獎、採訪和藥檢，回到選手村已經三更半夜，但仍願意一起拍照，為她「金牌集氣」，她笑說：「讓我握有羽球之神的力量。」

巴黎奧運用雙拳打下性別風波的惡意，林郁婷回台受邀擔任國家公益大使，今天也獲得品牌10萬元獎金，她感性說自己也曾經是需要被幫助的人，「希望可以利用大家對我的關注度，可以多做一點公益，把這筆錢運用在回饋母校、公益上，讓那些曾經黑暗的地方都能照到光。」

李洋 林郁婷 羽球

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