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F1／亞洲唯一！台中封街展演轟動全台 用運動行銷城市

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台中市市長盧秀燕爭取下，「Red Bull Showrun Taichung」即將在9月28日於台中七期市政路進行封街展演。圖／李昱叡提供
台中市市長盧秀燕爭取下，「Red Bull Showrun Taichung」即將在9月28日於台中七期市政路進行封街展演。圖／李昱叡提供

亞洲唯一「Red Bull Showrun Taichung」即將在9月28日於台中七期市政路進行封街展演，官方日前宣告屆時由隸屬Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅來台，駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行表演，3萬張門票開賣短短3分鐘就完售，顯示國人對於國際運動的支持與參與超乎預期。

前台中運動局長、台北市立大學總務長李昱叡受訪時表示，「2024 Red Bull Showrun Taichung」將會是運動行銷城市的標竿，他舉例，從巴黎奧運可以看到世界對於主辦城市的體育運動、藝術、人文、觀光、文化、社會及經濟等方面的綜合實力展現，「2024 Red Bull Showrun Taichung 」主辦地點座落於台中，是行銷台中最好機會。

李昱叡提到，要給台中市長盧秀燕和市府團隊最高的鼓勵和肯定，因為國際首次來台的活動要找到適合場地並不容易，包括籌辦賽事能力、道路平整度、距離、交通運輸及市容等都需符合相關條件。盧秀燕率領施政團隊主持主辦單位促成這場盛事十分難得，這不僅是台灣唯一、更是今年全亞洲唯一，李昱叡表示期盼藉由此次國際展演賽，行銷台灣、讓世界看到台中。

李昱叡強調，這次活動有五大首創堪稱唯一，包括一、臺灣首次舉辦；二、2024亞洲唯一一場；三、台中首次舉辦；四、國際F1冠軍賽車隊首度到訪台灣在城市道路表演；五、售票引爆全國熱潮全數完售，預期這場表演將造成台灣與鄰近國際社會的轟動。

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