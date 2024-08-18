網球／相隔一周馬上報仇 辛納辛辛那提名人賽首闖4強

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）放棄巴黎奧運，直接參加北美硬地賽季，辛辛那提名人賽就一路闖關，今天以4：6、7：5、6：4擊敗俄羅斯對手羅布雷夫（Andrey Rublev），馬上報了上周蒙特婁落敗之仇，生涯首度打進辛辛那提名人賽4強。

辛納和羅布雷夫上周蒙特婁名人賽8強賽才剛碰頭，當時羅布雷夫演出3盤逆轉勝，辛辛那提再碰頭，辛納開局又落下風，但這次成後來居上一方，最終打下9度交手的第6勝。

「今天耗費很大精神，是很辛苦的狀態，風很大，第一盤他發揮很好，我沒展現最好表現，但第二盤我感覺有很多機會，我靜心等待，很高興進入4強。」因風出現44次非受迫性失誤的辛納說。

上周辛納已經成為第一位拿到年終賽門票的男將，去年他就打進年終賽最終戰，但敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。本周他在辛辛那提打進個人第9場千分級名人賽4強，將尋求生涯第3座名人賽金盃。

辛納下戰將遭遇德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），澤瑞夫同樣經過3盤苦戰力退地主謝爾頓（Ben Shelton），在兩度受雨勢暫停的比賽中拿到本季領先群雄的第52勝。