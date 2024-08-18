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羽球／王齊麟攜手新搭檔邱相榤 出發參加日本公開賽

中央社／ 台北18日電
王齊麟。報系資料照
王齊麟。報系資料照

BWF超級750的日本羽球公開賽將於20日開打，拿下巴黎奧運男雙金牌的王齊麟，和新搭檔邱相榤今天出發，2人將攜手首戰印尼組合法賈爾與萊恩。

李洋與王齊麟去年拿下世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽男雙冠軍，並在今年連霸奧運男雙金牌，但因生涯規劃2人拆夥，王齊麟改與更年輕的邱相榤搭檔，延續球員生涯。

根據BWF官網顯示，李洋、王齊麟目前仍高居世界第9名，而邱相榤和原本搭檔劉廣珩則排在第147名。依照規則，王齊麟和邱相榤聯手後，可獲得「虛擬世界排名第29名」，並用這個排名打10場比賽，但不能列為種子，因此今年超級500以下等級的賽事幾乎都能參加。

今年的超級750日本羽球公開賽，因為排在奧運之後，因此許多大咖幾乎都不參加，包括巴黎奧運男、女單金牌得主安賽龍（Viktor Axelsen）、安洗瑩都缺席，而台灣則排出多達29組人馬爭冠。

王齊麟和邱相榤首戰對手是世界排名第6的印尼組合法賈爾（Fajar Alfian）與萊恩（Muhammad RianArdianto），儘管是首度交鋒，但王齊麟去年搭配李洋時，就曾在4強直落2獲勝。

知名羽球球評蕭博仁接受中央社訪問時表示，王齊麟和邱相榤都是大個子球員，因此其中一人勢必得稍微改變打法，「我認為邱相榤是左手球員，在網前的威脅性比較大，不過球路或打法，比較有機會搶分。」

除了王齊麟和邱相榤外，台灣女單天后戴資穎也將參加日本羽球公開賽，她曾在2012年奪冠。宣告今年底退休的戴資穎，也是生涯最後一次在日本賽亮相。

李洋 王齊麟 羽球

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