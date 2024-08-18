影／林郁婷鶯歌遊行熱烈 車隊上玩起自拍幾度無法動彈

我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈；路線行經林出生到高中畢業歷程，是趟「感恩之旅」。新北市府也特別送上「青天白日滿地紅」金牌杯，在地立委則是發特製海報供民眾收藏。

台灣奧運拳后林郁婷今返回新北鶯歌老家遊行，接受各界英雄式歡呼，公所前一早就滿滿人潮，超過600人以上等候，林與教練曾自強出場時更是全場沸騰，歡呼聲不斷。民眾表示，今天全家都來了，就是要來看林郁婷，她真的是鶯歌之光。

林郁婷今天先是上台接受各界祝賀及媒體聯訪，接著就步行穿越公所前廣場，現場萬頭攢動、夾道簇擁，民眾紛紛想拍照、握手；林登上車隊後也頻頻跟大家揮手致意，更玩起了自拍，相當俏皮可愛。車隊發動後，還幾度因為熱情民眾搶著握手而緩慢前進，氣氛非常熱烈。

新北副市長劉和然表示，林郁婷是台灣驕傲、新北的女兒，最重要是鶯歌的女兒，前天總統府附近有辦遊行，市府也辦簽名會，市府認為有義務、有責任辦一場屬於在地的見面會，所以特別請區長彙整地方意見，由市府籌措相關經費來辦理在地的遊行，把競技場上的辛苦、榮耀跟大家分享，也讓林感受鄉親熱情與支持。

劉和然現場也代表新北市長侯友宜將在地陶藝工廠台華窯特製的「青天白日滿地紅」金牌杯頒贈給林郁婷，上面印有純金手繪Q版林郁婷畫像，及「鶯歌出陶瓷，金牌在鶯歌」祝賀詞。立委蘇巧慧也於台前陪同林母，也被一同拉上台合照，另外蘇辦也於現場發特製海報給粉絲與民眾。