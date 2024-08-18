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影／林郁婷鶯歌遊行熱烈 車隊上玩起自拍幾度無法動彈

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，眾多地方人士共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，眾多地方人士共襄盛舉。記者李成蔭／攝影

我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈；路線行經林出生到高中畢業歷程，是趟「感恩之旅」。新北市府也特別送上「青天白日滿地紅」金牌杯，在地立委則是發特製海報供民眾收藏。

台灣奧運拳后林郁婷今返回新北鶯歌老家遊行，接受各界英雄式歡呼，公所前一早就滿滿人潮，超過600人以上等候，林與教練曾自強出場時更是全場沸騰，歡呼聲不斷。民眾表示，今天全家都來了，就是要來看林郁婷，她真的是鶯歌之光。

林郁婷今天先是上台接受各界祝賀及媒體聯訪，接著就步行穿越公所前廣場，現場萬頭攢動、夾道簇擁，民眾紛紛想拍照、握手；林登上車隊後也頻頻跟大家揮手致意，更玩起了自拍，相當俏皮可愛。車隊發動後，還幾度因為熱情民眾搶著握手而緩慢前進，氣氛非常熱烈。

新北副市長劉和然表示，林郁婷是台灣驕傲、新北的女兒，最重要是鶯歌的女兒，前天總統府附近有辦遊行，市府也辦簽名會，市府認為有義務、有責任辦一場屬於在地的見面會，所以特別請區長彙整地方意見，由市府籌措相關經費來辦理在地的遊行，把競技場上的辛苦、榮耀跟大家分享，也讓林感受鄉親熱情與支持。

劉和然現場也代表新北市長侯友宜將在地陶藝工廠台華窯特製的「青天白日滿地紅」金牌杯頒贈給林郁婷，上面印有純金手繪Q版林郁婷畫像，及「鶯歌出陶瓷，金牌在鶯歌」祝賀詞。立委蘇巧慧也於台前陪同林母，也被一同拉上台合照，另外蘇辦也於現場發特製海報給粉絲與民眾。

鶯歌區長曾明華表示，這一次「奧運拳后林郁婷凱旋返鄉 鶯歌遊行大歡慶」有別其他活動有「四主場」，包含鶯歌公所、林郁婷拳擊隊「鶯歌工商」、拳擊啟蒙的「鶯歌國中」、鶯歌國小、老家尖山路等，是一場感恩之旅。記者實地走訪，今遊行一路上也是人潮滿滿夾道歡迎，參與民眾破千人，大家都感到與有榮焉。

我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，新北副市長劉和然現場也代表新北市長侯友宜將在地陶藝工廠台華窯特製的「青天白日滿地紅」金牌杯頒贈給林郁婷記者。李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，新北副市長劉和然現場也代表新北市長侯友宜將在地陶藝工廠台華窯特製的「青天白日滿地紅」金牌杯頒贈給林郁婷記者。李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，眾多地方人士共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，眾多地方人士共襄盛舉。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，立委蘇巧慧陪同林母也一同上台合照。李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，立委蘇巧慧陪同林母也一同上台合照。李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影
我奧運金牌拳后林郁婷今返老家新北鶯歌遊行，「四主場」一早就滿滿民眾及粉絲等候，遊行一路上滿滿粉絲搶拍照及握手，出發前甚至一度人多到車隊難以動彈。記者李成蔭／攝影

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