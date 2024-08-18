影／奧運金牌林郁婷回鶯歌開心又驕傲 更感慨謝「J朋友」

台灣奧運拳后林郁婷今返回新北鶯歌老家遊行，接受各界英雄式歡呼，公所前一早就滿滿人潮，她表示，很開心大家因為體育、拳擊可以凝聚，這是一個非常驕傲的事情，也要謝謝「J朋友」。另外有關簽名高價販售，她也希望大家自己收藏就好，畢竟是想回饋排隊很久的粉絲。

林郁婷今回故鄉鶯歌參與公所主辦「奧運拳后林郁婷凱旋返鄉 鶯歌遊行大歡慶」，接受各界歡呼與恭喜，公所前廣場一早就擠滿民眾與熱情粉絲，超過600人以上等候，林與教練曾自強出場時更是全場沸騰，歡呼聲不斷。

林郁婷表示，今天回到鶯歌看到大家這麼熱情非常開心，因為體育、因為拳擊，可以讓大家凝聚在一起，也認識她，這是一個非常驕傲的事情，謝謝拳擊。林接著說，也謝謝「那位J...朋友」；林在講述該名時忽然語塞，外界推測應是指外國作家「J·K·羅琳」。

林郁婷提到，前天奧運英雄大遊行是與所有運動員、教練、後勤人員的榮耀時刻，那今天是與所有鶯歌人一起的榮耀時刻，真的是非常高興。至於有無推薦鶯歌在地美食？林也笑稱，光她講無法讓大家直接體會，未來希望會有出相關影片讓大家來好好認識。

有關粉絲熱議議題，林郁婷昨有發限時動態，請粉絲「郁守」來幫她選新大頭照；她分享自己都會攜帶御守，希望把好運帶到場上，然後自己大頭貼很久沒換，也是滿多人關注，所也想說請大家來幫忙選。另外，有人將簽名物上網高價販售，她也說，簽名滿辛苦的，可以的話就請民眾自已收藏，畢竟是回饋粉絲，粉絲也排隊滿久，其實只要大家排隊都能得到親筆簽名。