網球／生涯最糟一戰氣到砸拍 阿爾卡拉斯道歉：努力不再犯

巴黎奧運打下男單銀牌，西班牙好手「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）從辛辛那提名人賽重返職業賽場，但首戰面對37歲的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）先盛後衰，以6：4、6：7（5：7）、4：6吞敗，爆冷止步第二輪，21歲的「小蠻牛」還有情緒失控場上砸拍動作，事後冷靜下來在社群平台公開道歉。

首輪輪空的阿爾卡拉斯，場上鮮少有大幅度情緒波動，前天落敗後他形容這場比賽像是「人生中最差一戰」，「我訓練狀況非常好，感覺很棒，但沒能表現出來。」他表示過往總能掌控自己情緒，這場比賽卻沒能做到，且各種不順手，對自己非常失望，有些時刻甚至不想待在場上，「我希望忘掉這一場，朝紐約前進。」

The video of Carlos Alcaraz’ racquet smash. 😳



Don’t think I’ve ever seen Carlos this frustrated on the court.



pic.twitter.com/c02vURTjPA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 2024年8月16日

落敗隔一天，他透過社群平台為自己砸拍道歉，「因為我昨天的態度並不正確，這是不該在場上做出的行為。」世界第3的新生代球星提到，自己也是人，會感到緊張，有時在高心率下很難控制住情緒，「我會努力避免相同情況再發生，是時候好好想紐約（美網）了。」

辛辛那提名人賽是巴黎奧運後第一場ATP千分級大賽，也是美網後最大賽事；今年美網將在26日點燃戰火。