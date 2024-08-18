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羽球／麟、洋重逢牧德盃 盼年終賽合拍李洋完美退役

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（左）與王齊麟（右）昨天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影
在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（左）與王齊麟（右）昨天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影

巴黎奧運完成史無前例的羽球男雙金牌衛冕任務後，「麟洋配」昨天在第九屆牧德盃企業羽球排名賽再度合體出席活動，不過王齊麟將首度與新搭檔邱相榤合拍出擊，而剛從日本旅遊返國的李洋則是在ＶＩＰ組登場，兩人也透露，期待能在十二月的年終賽上演最後一次合拍，迎接李洋引退。

在巴黎奧運完成男雙金牌衛冕後，麟洋配返台後就因為李洋生涯首度的出國旅遊短暫「拆夥」，包括前天登場的總統接見、奧運英雄大遊行都由王齊麟一人代表出席，不過在李洋前天晚間返國後，麟洋配昨天再度在牧德盃合體，讓兩人直呼第一次那麼久沒看到面。

不過這次牧德盃王齊麟也首度與新搭檔邱相榤組成「麟榤配」出擊，兩人也將在今天啟程日本備戰即將登場的日本羽球公開賽。談到這次牧德盃與李洋分頭進擊，王齊麟除了笑稱李洋返國後不僅沒有變胖還變壯，似乎偷偷備戰，也說：「很開心能來參加，因為很久沒有在國內打團體賽了，跟新搭檔搭配還是有點緊張，希望李洋在場邊不要笑我。」

儘管李洋已確定今年高掛球拍，回國體大任教，但兩人也將參加九月三日開始在台北小巨蛋舉行的台北羽球公開賽，並且有望受邀參加十二月在中國大陸杭州登場的年終賽，有機會成為「麟洋配」合拍最終戰，李洋表示，如果能在年終賽引退確實對他意義重大。

王齊麟也表示，下周如果能與世界羽球聯盟進行聯繫，將會提出建議，希望能與李洋一同參與年終賽，讓他能夠在年終賽舞台完美退役。

出國旅遊 巴黎奧運 日本 李洋 王齊麟 麟洋配

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