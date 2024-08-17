斯巴達台灣錦標賽登場 孫育彬、謝伯韶抗外籍勢力奪冠

斯巴達台灣錦標賽今天於台中白陽山休閒農場舉行，有多達3500多名大小勇士參賽，在外籍選手虎視眈眈下，冠軍有4.5萬元獎金的衝刺賽菁英男、女子組冠軍都被台灣選手「紅髮戰士」孫育彬、「美女警花」謝伯韶順利把冠軍留在台灣，讓現場大小勇士振奮不已。

在台灣首度舉辦的斯巴達台灣錦標賽，過程特別不容易，賽事總經理陳功儒表示，「自從我們在2016年10月舉辦第一場賽事以來，最大的重點一直是希望讓世界看到台灣，但因為斯巴達總部過去都以『奧會模式』的奧會會旗為主，但因為台灣區參賽人口相當踴躍，一直到今年終於爭取到以『TAIWAN』名義來舉辦錦標賽，並且讓我們首場在台中舉行，這是相當重要且具鼓舞性的意義。」

此外，陳功儒也指出，「障礙賽（Obstacle Course Racing，簡稱OCR）已經確定會在2028年洛杉磯奧運，我們想組織台灣1男1女去參加，在亞洲菲律賓早在兩年前就已經織障礙賽的國家隊四處去國外比賽，我們也呼籲台灣政府可以盡速組織障礙賽的國家隊，因為這個項目是少數不受限於身材，台灣經營多年也擁有像謝伯韶這樣實力堅強的選手，儘早成立國家隊來備戰，台灣選手絕對有機會可以拼獎牌。」

首度登場的障礙賽台灣錦標賽，上午一開始就是競爭最激烈的衝刺賽，菁英男子組中，雖然實力很強的在台菲律賓選手的挑戰，但前兩站一次未完賽、一次被熱暈中暑退賽送醫的台灣「紅髮戰士」孫育彬，已經在淡水觀音山閉關訓練2至3個月的越野跑上坡的能力，果然成功力壓3名菲律賓選手的聯手追趕，最終以2分38分50秒打敗後面三名菲律賓選手的追趕，成功把冠軍留在台灣。

孫育彬賽後特別開心的說：「過去一直輸在跑步，所以排名很常只在4至7名左右，所以，這次特別閉關訓練跑上坡，我非常重視這一場，比之前還特別去拜了兩間廟也去問了祖先，很開心這次終於拿下衝刺賽男子總排第一，接下來就要好好準備下一場10月的10K賽事，要為我上一場中暑暈厥被送醫院雪恥。」

孫育彬高中時期就是800、1500公尺中長跑好手也參加過全中運，但畢業後曾經當過極限體能王，2019年首度參加斯巴達障礙跑後，就深深入迷這種將田徑和體能王結合起來的競賽，即便孫育彬目前在裝潢公司上班，下班後只能利用晚上時間訓練，但他依舊樂此不疲，他說：「主要是我比較愛面子，不喜歡輸給別人，同時，對於這種結合田徑、體能王都我的強項的運動，過去是老天給我的考驗，但我一直覺得我一定可以的，我有一個障礙跑的奧運夢，我會努力繼續堅持下去！」

女子菁英組更可喜的是，前三都被台將謝伯韶（49分45秒）、王南評、何孟秋包辦，「美女警女」謝伯韶再一次拿下總排第一，但她賽後說：「其實我並不是很滿意，特別前一晚11點多才到台中，躺在床上輾轉難眠，只睡了1個多小時，再加上賽前折返跑訓練有點傷到大腿後肌肉，所以，今天在一開始起跑還處於落後，幸好後面靠著關卡全過的優勢才成功反超，但跑起來狀況並不好，跑起來很累。」