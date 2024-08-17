拳擊／台灣加入世界拳擊聯盟 中華拳協盼獲國際奧會承認
台灣今天正式加入新成立的世界拳擊聯盟，中華拳擊協會秘書長彭俊銘證實此事，並期盼爭取國際奧會承認，讓2028年洛杉磯奧運將拳擊納入比賽項目。
國際拳擊總會（IBA）去年因管理和財務問題，遭到國際奧會（IOC）除名，因此從2020東京奧運到今年巴黎奧運的拳擊項目，皆由國際奧會成立工作小組籌備，然而國際奧會日前也提到，敦促各國拳擊協會任命一個新的全球拳擊運動管理機構，否則恐面臨4年後缺席奧運的風險。
去年才成立的世界拳擊聯盟（World Boxing），近期也積極邀請各國拳擊協會加入，確保拳擊不會消失在奧運舞台，今天更宣布包含台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟及厄瓜多均已完成嚴格申請程序，成為最新的5個會員國，目前已有42個國家加入世界拳擊聯盟。
中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘接受中央社採訪時表示，早在6月初的拳協會員大會就已決議將加入世界拳擊聯盟，隨即準備申請的相關資料，如今也獲得世界拳擊聯盟的認證，期盼未來能夠爭取國際奧會承認，讓2028年洛杉磯奧運將拳擊納入比賽項目，「相信接下來將會有更多國家加入。」
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