快訊

雨炸全台還沒完！下周適逢年度大潮、南部慎防積淹水 這天雨勢才趨緩

狗眼看人低？逛LV遭店員白眼 女富豪祭「鈔票報仇」結局超解氣

拳擊／世界拳擊聯盟宣布台灣等5國加入 盼下屆奧運納拳賽

中央社／ 綜合外電報導
中華代表團拳擊選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等在今年巴黎奧運收穫豐碩。記者葉信菉／攝影
中華代表團拳擊選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等在今年巴黎奧運收穫豐碩。記者葉信菉／攝影

世界拳擊聯盟（World Boxing）今天宣布，台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多成為最新加入的5個會員國。世界拳擊聯盟是新成立的國際聯盟，成立宗旨是為確保拳擊繼續成為奧林匹克運動的核心。

世界拳擊聯盟發布聲明表示，新加入的成員將為世界拳擊聯盟在2024年奧運後的發展提供巨大動力，且意味著世界拳擊聯盟目前已有來自5大洲的42國拳擊協會加入，這些國家皆有參與國際拳擊賽事。

巴黎奧運拳擊比賽期間，世界拳擊聯盟領導人與多個國家的拳擊協會負責人已進行一系列會議，預計在接下來幾週，會有更多國家的拳擊協會加入。

台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多均已完成加入世界拳擊聯盟的嚴格申請程序，被認為具有良好信譽，且章程和運作程序符合加入條件。

這些條件包括在任命職務方面具備透明公開的選拔流程、擁有經世界反禁藥組織（WADA）認可的反禁藥政策和程序、獲國家奧會或體育部正式承認，擁有紮實的國家和國際拳擊運動計畫等。

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特（Boris van der Vorst）表示：「非常歡迎中華台北、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多加入世界拳擊聯盟，我期待與他們密切合作，努力確保拳擊繼續成為奧運的核心。」

世界拳擊聯盟主席范德佛斯特。
世界拳擊聯盟主席范德佛斯特。

「我和世界拳擊聯盟的同事在巴黎奧運期間與多個國家的拳擊協會負責人會面，度過成果豐碩的2週，我非常有信心在接下來的幾週內，會收到更多會員申請。」

「國際拳擊運動顯然對變革擁有強烈渴望，許多國家拳擊協會現在認知到，只有加入世界拳擊聯盟，我們才能確保拳擊在奧運比賽擁有未來。」

巴黎奧運拳擊

延伸閱讀

羽球／「麟洋配」巴黎奧運史詩級金牌戰 被譽為最偉大男雙比賽之一

熬夜看比賽的回憶…盤點巴黎奧運十大動人時刻　堅持到底的運動員精神撼動人心

拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

拳擊國手賴主恩獲聘屏東縣專任教練 是否參賽仍在考慮

相關新聞

羽球／盼能在年終賽舞台引退 李洋：這將意義重大

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今年在巴黎奧運完成史無前例的二連霸後，李洋也預計在台北羽球公開賽或是年終賽後正式高...

桌球／中國男隊後繼無人恐斷層？他點名新一代「五虎」 1人曾勝樊振東

巴黎奧運上，中國代表團在桌球項目展現出其壟斷力，橫掃5面金牌。然而，許多球迷卻認為中國桌球男隊後繼無人，甚至出現了斷層現象。對此，有大陸自媒體周五（16日）發文反駁該說法，認為實際情況並不完全是這樣...

拳擊／世界拳擊聯盟宣布台灣等5國加入 盼下屆奧運納拳賽

世界拳擊聯盟今天宣布，台灣、巴基斯坦、不丹、斐濟與厄瓜多成為最新加入的5個會員國。世界拳擊聯盟是新成立的國際聯盟，成立宗...

定向越野／探索台北壓軸賽貓空登場 黃敏惠無懸念摘金

「探索台北—定向越野」三部曲活動，今天在貓空進行壓軸的高級越野賽後圓滿落幕，200位選手完成深度探索台北城的運動巡禮，台...

影／李洋度假返台 王齊麟直呼第一次這麼久沒見面

我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟在巴黎奧運衛冕男雙金牌，返國後李洋隨即帶著女友出國度假，李洋與王齊麟兩人今天一同出...

羽球／「麟榤配」牧德盃登場 王齊麟：希望李洋別笑我

在今年巴黎奧運完成羽球男雙金牌衛冕後，「麟洋配」王齊麟／李洋雖然9月初的台北羽球公開賽將會再度合拍，不過包括今天的牧德盃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。