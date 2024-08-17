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定向越野／探索台北壓軸賽貓空登場 黃敏惠無懸念摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「探索台北—定向越野」三部曲活動今天在貓空進行壓軸的高級越野賽後圓滿落幕。圖／中華定向越野協會提供
「探索台北—定向越野」三部曲活動今天在貓空進行壓軸的高級越野賽後圓滿落幕。圖／中華定向越野協會提供

「探索台北—定向越野」三部曲活動，今天在貓空進行壓軸的高級越野賽後圓滿落幕，200位選手完成深度探索台北城的運動巡禮，台灣定向越野好手蔡朋憲與黃敏惠毫無懸念贏得競賽組菁英男、女金牌，簡俊傑、陳品洵分獲公開組男、女第一。

「探索台北定向越野」是台北捷運公司為響應減碳、環保政策，首度參與由台北市體育總會與中華民國定向越野協會合作的三部曲活動，比賽分競賽組與體驗組，競賽組設有U14、U16、U18、公開組、菁英組、U40、U60等組別，體驗組設有親子低年級、親子中年級、親子高年級、家庭組等組別。主辦單位並提供家扶基金會、台灣守護有祢生命關懷協會等公益團體免費參加，以回饋這些單位對這項活動的支持與贊助。

參賽選手於今天上午7點30分在貓空纜車動物園站報到後，8點開幕，9點30分至11點30分進行比賽，12點頒獎閉幕。貓空位於台北盆地邊緣，有多條登山步道，不僅提高賽事難度，多樣的地景環境及自然生態，也讓參賽者們可以在定向越野的路程中解鎖大自然的豐富樣貌。此外，貓空為台北市最大茶產區之一，當抵達山頂，從山上眺望一覽無遺的台北市市景時，參賽者還能夠同時享用在地特色茶飲，體驗一趟結合自然與文化的運動之旅。

今天有不少首賽族參加，雖然是台灣定向越野賽事的生面孔，但都能很快融入精采的賽事，在競賽組順利完賽，不過，長期投入比賽，且今年12月將挑戰亞洲定向越野錦標賽的「定向一姐」黃敏惠仍是一支獨秀領先群雌完賽，順利拿下菁英女子組金牌，菁英男子好手蔡朋憲今天也拿出實力一馬當先，贏得菁英男子組第一。

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