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羽球／盼能在年終賽舞台引退 李洋：這將意義重大

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李洋期盼能夠在年終賽舞台正式引退。記者余承翰／攝影
李洋期盼能夠在年終賽舞台正式引退。記者余承翰／攝影

我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟李洋今年在巴黎奧運完成史無前例的二連霸後，李洋也預計在台北羽球公開賽或是年終賽後正式高掛球拍，在今天出席牧徳盃記者會時，李洋就強調，如果能夠在年終賽引退將具有重大意義。

在今年巴黎奧運返台後，隨即與女友展開人生第一次「出國旅行」的李洋，在昨晚返國後隨即參與今天上午登場的牧德盃賽事，並與王齊麟合體出席記者會，兩人也笑稱第一次那麼久沒見面。

對於因為出國錯過了昨天登場的奧運返國餐會、總統接見以及英雄大遊行等活動，李洋說：「得知接見的訊息時已經比較晚，當時已經決定要第一次出國旅遊，很謝謝爸爸能代替我參加，因為沒有家人的支持我無法達到今天的成就。」

儘管李洋已經確定會在今年高掛球拍，將回到國體大任教，但兩人也將會參加9月3日登場的台北羽球公開賽，並且有望受邀參加12月在中國大陸杭州舉行的年終賽，有機會成為「麟洋配」合拍最終戰，李洋也在今天表示，如果能在年終賽引退確實對他意義重大。

而即將在明天前往日本備戰下周BWF超級750日本羽球公開賽的王齊麟也強調，下周如果能與BWF進行聯繫，將會提出建議，希望能與李洋一同參與年終賽，讓他能夠在年終賽舞台完美退役。

李洋 王齊麟 羽球

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