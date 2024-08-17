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影／李洋度假返台 王齊麟直呼第一次這麼久沒見面

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導

我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋王齊麟在巴黎奧運衛冕男雙金牌，返國後李洋隨即帶著女友出國度假，李洋與王齊麟兩人今天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕，終於在奧運後再度合體，王齊麟直呼有種很久沒見的感覺，第一件事是先關心李洋有沒有變胖，並笑說這是兩人第一次這麼久沒有見面。

李洋度假回來後今天首度出席公開活動，與搭檔王齊麟一同為牧德盃羽球賽開球。面對王齊麟懷疑他有沒有變胖、變壯，他也自嘲自己是有肉肉的。

兩人搭檔以來首次這麼久沒見面，王齊麟也感謝牧德盃讓他有機會在明天出國比賽前見到李洋。王齊麟今天也要和新搭檔邱相榤在牧德盃出賽，他表示，第一次與新搭檔一同比賽有點緊張，希望李洋不要在後面偷笑他。

在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（右三）與王齊麟（左三）今天出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式，一同開球為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影
在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（右三）與王齊麟（左三）今天出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式，一同開球為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影

第九屆牧德盃企業羽球排名賽今天開打，所有選手與嘉賓在開幕儀式時一同合影。記者余承翰／攝影
第九屆牧德盃企業羽球排名賽今天開打，所有選手與嘉賓在開幕儀式時一同合影。記者余承翰／攝影

在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（左）與王齊麟（右），今天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影
在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋（左）與王齊麟（右），今天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影

在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋今天出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影
在巴黎奧運成功衛冕羽球男雙金牌的李洋今天出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕儀式。記者余承翰／攝影

李洋 王齊麟 羽球

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