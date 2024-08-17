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影／李洋度假返台 王齊麟直呼第一次這麼久沒見面
我國羽球黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟在巴黎奧運衛冕男雙金牌，返國後李洋隨即帶著女友出國度假，李洋與王齊麟兩人今天一同出席第九屆牧德盃企業羽球排名賽開幕，終於在奧運後再度合體，王齊麟直呼有種很久沒見的感覺，第一件事是先關心李洋有沒有變胖，並笑說這是兩人第一次這麼久沒有見面。
李洋度假回來後今天首度出席公開活動，與搭檔王齊麟一同為牧德盃羽球賽開球。面對王齊麟懷疑他有沒有變胖、變壯，他也自嘲自己是有肉肉的。
兩人搭檔以來首次這麼久沒見面，王齊麟也感謝牧德盃讓他有機會在明天出國比賽前見到李洋。王齊麟今天也要和新搭檔邱相榤在牧德盃出賽，他表示，第一次與新搭檔一同比賽有點緊張，希望李洋不要在後面偷笑他。
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