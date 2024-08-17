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羽球／「麟榤配」牧德盃登場 王齊麟：希望李洋別笑我

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
李洋（左）、王齊麟（右）合體出席牧德盃。記者余承翰／攝影
李洋（左）、王齊麟（右）合體出席牧德盃。記者余承翰／攝影

在今年巴黎奧運完成羽球男雙金牌衛冕後，「麟洋配」王齊麟李洋雖然9月初的台北羽球公開賽將會再度合拍，不過包括今天的牧德盃與下周登場的BWF超級750日本羽球公開賽，王齊麟都將與新搭檔邱相榤攜手出擊，在今天出席牧德盃記者會時王齊麟也表示，希望李洋在場邊觀戰時不要笑他。

麟洋配今年巴黎奧運完成史無前例的男雙二連霸後，李洋也結束選手生涯最後一次奧運之旅，並預計在台北公開賽或是年終賽後正式高掛球拍，而王齊麟也將轉與邱相榤合作組成新一代的「巨塔組合」，而今天登場的牧德盃也是「麟榤配」的首戰，兩人也將在明天啟程日本，為日本羽球公開賽備戰。

對於今天的牧德盃將與邱相榤合拍上陣，老搭檔李洋則將在場邊觀戰，王齊麟說：「很開心能來參加，因為很久沒有在國內打團體賽了，跟新搭檔搭配還是有點緊張，希望李洋在場邊不要笑我。」

談到李洋昨晚剛從日本旅遊返國，兩人也在奧運後首度合體出席活動，王齊麟表示，「很開心明天出發前能夠跟他再見面，也看看他有沒有變胖，不過感覺是變壯了，不知道是不是偷偷特訓準備今天這場比賽。」

李洋 王齊麟 羽球

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