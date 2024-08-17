羽球／第9屆牧德盃登場 「麟洋」拆夥、「麟榤」合拍

第9屆牧德盃企業羽球排名賽今天在台北體育館登場，今年賽事不僅吸引不少上市櫃公司參賽，更有不少專業球團報名，共計53隊共襄盛舉，其中包括今年在巴黎奧運完成羽球男雙衛冕的「麟洋配」王齊麟、李洋，這次牧德盃就將各為其主，其中王齊麟與新搭擋邱相榤也將合拍亮相。

已經邁入第9屆的牧德盃，今年再度吸引國內知名企業參賽，包括台積電、日月光、聯發科、元大金控、台灣銀行、長榮航空、英特爾參賽，另外中華電信、輝達、高通今年更是首度報名，參賽公司總市值再創賽史新高，達到34.7億台幣，逾台股總市值4成。

而今年不僅企業間的對抗激烈，各隊更是豪手雲集，包括巴黎奧運國手王齊麟、葉宏蔚都將參與專業組賽事，國內四大職業球團中租、土銀、合庫、亞柏也都派出主力隊伍參賽，其中王齊麟也將與新搭檔邱相榤合拍，兩人也將在明天啟程日本，備戰下周登場的BWF超級750日本羽球公開賽，至於李洋則將代表牧德出賽。

對於牧德看重體優生具備的高抗壓性、團隊合作與高挫折耐受性以及服從的特質，聘用體優生在研發、業務、客戶服務、生產與料控等部門任職，李洋表示，「很感謝牧德的拋磚引玉，讓體優生占公司聘僱比例百分之5人力，也希望未來有更多企業能夠加入這個行列，讓運動員的保障以及體育這條路能夠走得愈來愈廣。」