快訊

6旬翁尼泊爾旅遊開心發動態…回國後驚見天價帳單 兒傻眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／台灣青少年公開賽 日本天才福井誠之介封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
年僅12歲的日本天才福井誠之介拿下C組冠軍。圖／中華民國高球協會提供
年僅12歲的日本天才福井誠之介拿下C組冠軍。圖／中華民國高球協會提供

12歲的日本天才球手福井誠之介今天在台灣青少年公開賽光芒四射，締造賽史最低低於標準桿16桿紀錄，榮登男子C組王座，備受矚目的台、泰兩國國家隊員對抗，泰國的柯貝沙（Kobsak Phisitbuntoon）以總和212桿，1桿險勝我國國家隊員施友翔，在男子A組封王，並取得年底進軍阿布達比「亞太青少年高球賽」資格。

福井誠之介決勝輪繳三天最佳66（－6）桿，加上前兩輪均67桿，累計200桿，比標準桿少16桿，完全輾壓以往10屆賽事的紀錄，樹立奪標的福井障礙，他說：「去年的IMG世界青少年錦標賽，我在9至10歲組曾締造低於標準桿17桿的奪冠紀錄，並未改寫個人三輪最低桿。」

此行對初次來台的福井誠之介而言收穫豐碩，不僅拿到冠軍，也與國內選手陳楷翔、蔡哲宇等人成為好友，彼此並相約近日在日本的賽事再拼高下。在中國大陸海南省就學台商子弟黃裕龍以213桿居次，林子人224桿第三。

在10組賽事中，外籍選手獲得8冠，泰國包辦男A、女A、女E三組冠軍是最大贏家，其中男A、女A還獲年底「亞太青少年高球賽」參賽資格，我國獲男D及女C兩冠，日本、印度、印尼、新加坡、馬來西亞各一冠。

我國奪冠選手則包括南投光華小學簡堃祐在男子E組，以217桿封王，竹科實小鄭以心在女子C組以217桿稱后，玉成小學李妍嬉繳個人最佳65桿，累計218桿居次，鄭以心在奪冠後特別感謝李妍嬉在後追趕鞭策，讓她頂著壓力締造個人三輪最低桿奪冠。

各組前三名都獲頒獎牌，前五名贏得獎狀，參賽國內外選手在歡樂離別聲中互道珍重，並相約明年再見。包括中華高協理事長王政松、美麗華球場董事長黃世杰、冠名贊助商百辰創新董事長鄭德篆、台灣高爾夫推廣發展協會理事長翁耀堂、BFG執行長蔡獻德、Vessel經理陳鵬飛等貴賓均出席。

光芒 柯貝 高爾夫

延伸閱讀

日本自民黨青年局70多人19日訪台 將晉見賴總統、蕭副總統

擲筊、婆姐入舞 文華高中「瘋媽祖」登上日本真中祭

日本政策利多助攻！中信 ETF 00956掌握日本長線投資契機

歐國盃／2：1踢倒英格蘭 西班牙4度封王

相關新聞

羽球／安洗瑩奧運結束後首發聲！盼羽協開始積極改革

南韓羽球球后安洗瑩在巴黎奧運奪下女單金牌後，砲轟南韓羽球協會缺失，並表態退出國家隊，還有媒體指出國家隊「幫學姊掃地洗衣」陋習，引發南韓民眾熱議。奧運結束多天後，安洗瑩今天終於打破沉默對外說明。

高球／台灣青少年公開賽 日本天才福井誠之介封王

12歲的日本天才球手福井誠之介今天在台灣青少年公開賽光芒四射，締造賽史最低低於標準桿16桿紀錄，榮登男子C組王座，備受矚...

排球／日本女排隊長古賀紗理那退休 老公同台獻祝福

日本國家女子排球隊長古賀紗理那今天在東京都召開退休記者會，宣告結束9年的職業排球選手生涯。她的老公是日本國家男排選手西田...

定向越野／探索台北壓軸賽 17日上午跑進木柵貓空

台北捷運公司為響應減碳、環保政策，今年首度參與由台北市體育總會與中華民國定向越野協會合作的「探索台北定向越野」三部曲活動...

LGBTQ體育媒體：克莉芙和林郁婷都是「順性別女性」

關注LGBTQ體育的媒體OutSports創辦人接受日本媒體訪問時表示，這次被捲入性別爭議的2名女拳手克莉芙（Imane...

田徑／撐竿跳vs跨欄 頂尖好手田徑場上演百米大對決

根據巴黎奧運官網顯示，撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）和跨欄名將瓦霍爾姆（Karsten Warholm）將展開一場跨界對決，他們將在世界田徑總會鑽石聯賽蘇黎世站前一天展開100

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。