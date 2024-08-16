高球／台灣青少年公開賽 日本天才福井誠之介封王

12歲的日本天才球手福井誠之介今天在台灣青少年公開賽光芒四射，締造賽史最低低於標準桿16桿紀錄，榮登男子C組王座，備受矚目的台、泰兩國國家隊員對抗，泰國的柯貝沙（Kobsak Phisitbuntoon）以總和212桿，1桿險勝我國國家隊員施友翔，在男子A組封王，並取得年底進軍阿布達比「亞太青少年高球賽」資格。

福井誠之介決勝輪繳三天最佳66（－6）桿，加上前兩輪均67桿，累計200桿，比標準桿少16桿，完全輾壓以往10屆賽事的紀錄，樹立奪標的福井障礙，他說：「去年的IMG世界青少年錦標賽，我在9至10歲組曾締造低於標準桿17桿的奪冠紀錄，並未改寫個人三輪最低桿。」

此行對初次來台的福井誠之介而言收穫豐碩，不僅拿到冠軍，也與國內選手陳楷翔、蔡哲宇等人成為好友，彼此並相約近日在日本的賽事再拼高下。在中國大陸海南省就學台商子弟黃裕龍以213桿居次，林子人224桿第三。

在10組賽事中，外籍選手獲得8冠，泰國包辦男A、女A、女E三組冠軍是最大贏家，其中男A、女A還獲年底「亞太青少年高球賽」參賽資格，我國獲男D及女C兩冠，日本、印度、印尼、新加坡、馬來西亞各一冠。

我國奪冠選手則包括南投光華小學簡堃祐在男子E組，以217桿封王，竹科實小鄭以心在女子C組以217桿稱后，玉成小學李妍嬉繳個人最佳65桿，累計218桿居次，鄭以心在奪冠後特別感謝李妍嬉在後追趕鞭策，讓她頂著壓力締造個人三輪最低桿奪冠。

各組前三名都獲頒獎牌，前五名贏得獎狀，參賽國內外選手在歡樂離別聲中互道珍重，並相約明年再見。包括中華高協理事長王政松、美麗華球場董事長黃世杰、冠名贊助商百辰創新董事長鄭德篆、台灣高爾夫推廣發展協會理事長翁耀堂、BFG執行長蔡獻德、Vessel經理陳鵬飛等貴賓均出席。