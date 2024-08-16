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定向越野／探索台北壓軸賽 17日上午跑進木柵貓空

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「探索台北定向越野」三部曲最終曲「高級越野賽」將於17日登場。圖／定向越野協會提供
「探索台北定向越野」三部曲最終曲「高級越野賽」將於17日登場。圖／定向越野協會提供

台北捷運公司為響應減碳、環保政策，今年首度參與由台北市體育總會與中華民國定向越野協會合作的「探索台北定向越野」三部曲活動，這項活動將於17日在木柵貓空進行壓軸的高級越野賽，預計有200位選手將完成深度探索台北城的運動巡禮，台灣定向越野菁英好手黃敏惠與蔡朋憲應邀參加，亞青好手林芸任、許芯瑗、許格亞、許柏瑞、鍾舒宇也要來試身手。

這項別出心裁的活動要帶領民眾用運動的視角欣賞城市風貌，拓展定向越野的運動理念，並依判讀難易度、體力及場域現況等，個別設計專屬三場域之賽事，從初級、中級，到高級的活動賽程，帶領民眾認識這項運動。「探索台北定向越野」三部曲包括兒童新樂園（初級體驗賽）、小巨蛋（中級挑戰賽）、貓空（高級越野賽），提倡搭乘大眾交通運輸工具、維持運動好習慣、探索城市新發現的概念，非常有意義。

「探索台北--定向越野」最終曲「高級越野賽」，比賽分競賽組與體驗組，競賽組設有U14、U16、U18、公開組、菁英組、U40、U60等組別，體驗組設有親子低年級、親子中年級、親子高年級、家庭組等組別。主辦單位並提供家扶基金會、台灣守護有祢生命關懷協會等公益團體免費參加，以回饋這些單位對這項活動的支持與贊助。

參賽選手將於17日上午7時30分集結至貓空纜車動物園站報到後，8時開幕，9時30分至11時30分進行比賽，預定12時頒獎閉幕，貓空位於台北盆地邊緣，有多條登山步道，不僅提高賽事難度，多樣的地景環境及自然生態，也讓參賽者們可以在定向越野的路程中解鎖大自然的豐富樣貌。此外，貓空為台北市最大茶產區之一，當抵達山頂，從山上眺望一覽無遺的台北市市景時，參賽者還能夠同時享用在地特色茶飲，體驗一趟結合自然與文化的運動之旅。

挑戰賽

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