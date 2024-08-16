總統盃全國帆船錦標 澎湖兩地海域競技

總統盃全國帆船錦標賽今天起在澎湖林投、觀音亭兩地海域展開競技，來自全國8縣市近200名男女選手參賽，並為11月登場的亞洲帆船錦標賽前哨戰。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，總統盃」全國帆船錦標賽今天到18日在澎湖的林投、觀音亭海域揭幕。今年的賽事，不僅是11月即將舉行的亞洲帆船錦標賽的重要前哨戰，更成為選拔未來國際賽事代表選手的重要平台，為台灣帆船運動注入新生力量。

陳雙全表示，今年總統盃全國帆船錦標賽，分男子組、女子組、公開組，船型包含有帆船雷射標準型、幅射型、4.7型、帆船樂觀型、風浪板RS:One型、風浪板開放6.0型、帆船雙人國際420、470型、風浪板水翼型、風翼水翼開放型、風箏浪板水翼型、風浪板開放6.1型等船型賽事。

總統盃全國帆船錦標賽今年有台北、新北、宜蘭、桃園、台南、高雄、嘉義、澎湖等8縣市26隊、近200名選手參賽。其中風箏浪板汲水翼風浪板在林投海域進行，帆船競賽則在馬公觀音亭海域。

今年「總統盃」也首次引入搖控帆船項目，地點在觀音亭彩虹橋內水域，這一設計讓比賽更具觀賞性，吸引眾多民眾觀賽。