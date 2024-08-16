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LGBTQ體育媒體：克莉芙和林郁婷都是「順性別女性」

中央社／ 東京16日專電
總統府16日以「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」為主題，舉辦「台灣英雄大遊行」活動，勇奪奧運金牌的拳擊好手林郁婷（圖）現身，沿途向民眾比讚致意。中央社提供
總統府16日以「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」為主題，舉辦「台灣英雄大遊行」活動，勇奪奧運金牌的拳擊好手林郁婷（圖）現身，沿途向民眾比讚致意。中央社提供

關注LGBTQ體育的媒體OutSports創辦人接受日本媒體訪問時表示，這次被捲入性別爭議的2名女拳手克莉芙（Imane Khelif）和林郁婷都不屬於LGBTQ族群，也不是跨性別者，而是性別認同與出生時指定性別相同的「順性別女性」。

日本電視台報導，關注LGBTQ選手權益的網站OutSports共同創辦人布德辛斯基（Jim Budzinski）接受日本電視台訪問時表示，OutSports在巴黎奧運期間持續報導LGBTQ運動員的活躍表現，但對於並非LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的這2名女拳擊手爭議也持續發燒，似乎有人誤會2人是變性人。

他表示，這2人都不是LGBTQ，沒有被OutSports列入LGBTQ的運動員名單當中，即使如此還是要報導2人，是因為這個話題涉及了「性別是什麼」的整體討論。

奪下奧運金牌的台灣拳擊女將林郁婷（右）與教練曾自強（後中）現身，開心合影。中央社提供
奪下奧運金牌的台灣拳擊女將林郁婷（右）與教練曾自強（後中）現身，開心合影。中央社提供

布德辛斯基表示，OutSports要明確指出，「她們不是跨性別者，而是性別認同為女性的順性別（Cisgender）女性」。「順性別」指的是性別認同與出生時指定的性別相同。

他還提到，克莉芙來自阿爾及利亞，而LGBTQ在阿爾及利亞社會被視為違法，「因此我不認為阿爾及利亞會派遣跨性別選手參賽」。

布德辛斯基表示，幸運的是，大眾對2人表達了支持，「作為一家專門關注LGBTQ族群的媒體，我們大量報導並非LGBTQ族群的2人，似乎有點奇怪，但這2人引發了『性別是什麼』的討論，我們認為未來在奧運等體育賽事中將會是重大議題，因此進行了報導」。

他表示，「在美國，有些不滿跨性別權利的人士和政治家譴責了2人，儘管她們根本就不是跨性別者。2人當初因為誤解受到指摘，所幸最終獲得了大量支持，令人欣慰。我們認為事態已經得到平息，大眾的態度從負面轉為正面，這件事也在某種程度上啟發了許多人」。

勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上前左）現身遊行，頻頻比出大愛心，一路接受熱情民眾的歡呼。
勇奪拳擊奧運隊史首金的林郁婷（車上前左）現身遊行，頻頻比出大愛心，一路接受熱情民眾的歡呼。

據OutSports統計，這次有199名LGBTQ運動員參加巴黎奧運，共取得43枚獎牌，包括16枚金牌、13枚銀牌以及14枚銅牌，其中奪得金牌的美國女籃隊有超過一半隊員都已出櫃。這個數字超越東京奧運的186人，更是2016年里約奧運53人的將近4倍。

拳擊 林郁婷 里約奧運

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