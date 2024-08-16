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羽球／安洗瑩奧運結束後首發聲！盼羽協開始積極改革

聯合新聞網／ 綜合報導
安洗瑩。 美聯社
安洗瑩。 美聯社

南韓羽球球后安洗瑩在巴黎奧運奪下女單金牌後，砲轟南韓羽球協會缺失，並表態退出國家隊，還有媒體指出國家隊「幫學姊掃地洗衣」陋習，引發南韓民眾熱議。奧運結束多天後，安洗瑩今天終於打破沉默對外說明。

安洗瑩在IG發長文寫道，「開始打羽球後，得到很多人幫助，多虧他們才能獲得奧運金牌。感謝家人、老師、朋友、後輩、前輩和整個團隊的付出與支持，同時也感謝球迷，不管輸贏都給滿滿的力量，真心感謝大家。」

安洗瑩因奪金後立刻宣布退出國家隊，搶走其他選手們新聞版面，遭到部分網友指責。對此安洗瑩解釋，「當時回憶起國家隊7年來的生活，不禁說出心裡話，其他奧運選手們應受到祝賀，那句話卻帶來傷害。雖然已經超過20歲，但只專注在羽球和訓練上，對人情世故方面有所不足，對此向南韓奧運代表團選手和相關人士道歉，向南韓國民表示歉意。」

安洗瑩坦言自己就是想改變不合理的傳統陋習，尤其在選手受傷復健這方面，由於每個選手狀況和受傷程度不一樣，希望能得到對應的支援，但現實並非如此，所以她非常失望和遺憾。

安洗瑩盼大眾別用「不只你一人這樣」或「你想要特權」這種想法來看待這個問題，她認為羽球不是冷門運動，如果能朝好方向發展，勢必能成為國民體育項目之一，吸引更多有天賦的人才，健康的環境才能造就好的選手，這都會成為羽協的成果，希望這種幸福的事成為現實。

安洗瑩希望能和羽協進行真正對話，體育會和文化體育觀光部都介入其中，政府能確保協會聽見選手聲音，期待羽協現在開始就能積極改革，別再對不合理事情和制度視而不見，因為他們握有改變的鑰匙，能確保運動員有光明的未來。

這個月的日本和南韓羽球公開賽，安洗瑩因腳踝和膝蓋傷勢無法出賽，她保證會努力復健，以最佳狀態回歸，「我有很多不足，但如果沒人站出來發聲，一切都不會改變，儘管很害怕，不知道接下來會如何發展，未來有可能無法再打羽球，但為報答南韓國民對我的支持和決心，才發長文向大家說明。」

安洗瑩

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