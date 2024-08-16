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影／奧運英雄大遊行登場 英雄谷氣氛熱絡宛如嘉年華

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台灣英雄大遊行今天登場，民眾在館前路「英雄谷」熱烈歡迎台灣英雄到來。記者陳正興／攝影
台灣英雄大遊行今天登場，民眾在館前路「英雄谷」熱烈歡迎台灣英雄到來。記者陳正興／攝影

巴黎奧運我國代表團今年帶回2金、5銅的史上次佳成績後，今天台灣英雄們上午先是接受行政院長卓榮泰設宴款待，下午接受總統賴清德晉見後，隨即從總統府出發展開奧運英雄大遊行，不少民眾也齊聚在台北市館前路的「英雄谷」上迎接奧運國手、教練的到來，氣氛熱絡。

巴黎奧運我國好手今年表現亮眼，在拳擊、羽球、舉重、體操、射擊共計帶回史上第二多的7面獎牌，而國手們返台後也受到國內民眾的熱烈歡迎，行程滿檔，其中今天就有返國餐會、總統晉見、英雄遊行與台北市政府舉辦的台灣英雄時尚派對和宏道基金會慶功晚宴。

在今天下午接受總統賴清德晉見後，台灣英雄們也從總統府出發，繞行重慶南路一段、襄陽路、館前路、忠孝西路展開英雄大遊行，其中在館前路的「英雄谷」中，也早早就擠滿等待台灣英雄到來的民眾，不少人更是帶上自己加油看板、國旗、加油旗幟等道具到場，讓現場氣氛宛如一場嘉年華會。

在1.3公里的遊行路程中，除了沿路民眾透過歡呼聲和高呼選手名字感謝台灣英雄的辛勞外，更有不少人追著車隊跑，而包括今年奪金的林郁婷、王齊麟，奪銅的陳念琴、吳詩儀、李孟遠、唐嘉鴻以及其他代表團選手、教練和後勤團隊也都透過熱情揮手或是手比愛心回應民眾支持。

台灣英雄大遊行今天登場。記者陳正興／攝影
台灣英雄大遊行今天登場。記者陳正興／攝影
台灣英雄大遊行今天登場。記者陳正興／攝影
台灣英雄大遊行今天登場。記者陳正興／攝影

唐嘉鴻 舉重 陳念琴

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