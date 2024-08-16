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田徑／撐竿跳vs跨欄 頂尖好手田徑場上演百米大對決

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦霍爾姆（左）將與杜普蘭蒂斯（右）上演100公尺跨界對決。 截圖自巴黎奧運官網
瓦霍爾姆（左）將與杜普蘭蒂斯（右）上演100公尺跨界對決。 截圖自巴黎奧運官網

根據巴黎奧運官網顯示，撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）和跨欄名將瓦霍爾姆（Karsten Warholm）將展開一場跨界對決，他們將在世界田徑總會鑽石聯賽蘇黎世站前一天展開100公尺的對決。

杜普蘭蒂斯在巴黎奧運代表瑞典出戰撐竿跳，決賽以6公尺25的世界紀錄完成2連霸，這也是他第9度寫新猷，至於挪威好手瓦霍爾姆在東京奧運400公尺跨欄以45秒94的世界紀錄奪金，巴黎奧運則拿下銀牌。

瓦霍爾姆其實在2017年就曾參與100公尺賽事，成績為10秒49。 美聯社
瓦霍爾姆其實在2017年就曾參與100公尺賽事，成績為10秒49。 美聯社

巴黎奧運官網報導，這2位田徑巨星將展開100公尺跨界對決，比賽時間是在9月4日，也是世界田徑總會鑽石聯賽蘇黎世站前一天，這也是他們在巴黎奧運後的首場比賽，且這並非兩人首次100公尺比賽，瓦霍爾姆其實曾在2017年參賽，跑出10秒49的成績，至於杜普蘭蒂斯則在2018年跑過10秒57。

面對這次在不同領域的對決，杜普蘭蒂斯曾表態過，除了撐竿跳外，他也希望代表瑞典出征短跑接力項目，他認真說道：「我很想參與，我想成為打破瑞典紀錄的一份子。」

杜普蘭蒂斯在2018年的100公尺賽事中跑過10秒57。 路透
杜普蘭蒂斯在2018年的100公尺賽事中跑過10秒57。 路透

巴黎奧運 東京奧運

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