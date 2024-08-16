羽球／「堅持到底悠遊卡」實體亮相 戴資穎：可能是最後一款

我國羽球一姊戴資穎和悠遊卡公司合作，推出「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組，預購時間8月14日至18日，戴資穎今天也在個人社群發文，喊話球迷趕快下單，這可能是她生涯最後一款悠遊卡。

東京奧運戴資穎曾推出「相信自己」套卡，巴黎奧運再推出「堅持到底」套卡，8月14日上午11點起在7-ELEVEN、全家及博客來品牌旗艦館開放預購、每套420元，預購至8月18日23點59分止，限時不限量。

悠遊卡公司這次發行2款設計，分別收藏2張戴資穎場上比賽的畫面，卡片會印製小戴簽名，包裝上紀錄小戴各項生涯重要里程碑，以及奮戰的汗水與榮耀時刻。

戴資穎也在個人社群發文提醒，「悠遊卡預購時間到8月18日哦，想要收藏或使用的朋友趕快下單，今天看到實體，質感也太好了吧！好美！這也可能是我生涯中最後一款悠遊卡啦！」