辛辛那提女網／謝淑薇重新搭檔梅藤絲 奧運後首戰出師不利

結束巴黎奧運女雙賽事後，台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅藤絲（Elise Mertens）征戰辛辛那提網球公開賽，沒想到16強以3比6、5比7落敗，止步女雙8強。

提前為美國網球公開賽暖身，才剛結束巴黎奧運女雙賽事的謝淑薇，本週攜手比利時搭檔梅藤絲前往在美國舉行、世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的辛辛那提網球公開賽，同時兩人榮膺女雙第2種子，首輪輪空情況下，直接取得16強門票。

面對英國達特（Harriet Dart）、澳洲培瑞斯（EllenPerez）的組合，「台比聯軍」在首盤遭遇極大挑戰，第4局率先遭到破發，即便第7局回敬破發、將比分扳成3比4，只是隨著第8局再被破發，導致先以3比6讓出。

沒有放棄的「台比聯軍」在次盤隨即調整狀況，而且第4局成功突破對手，一度取得4比1領先，沒想到進入關鍵第9局，「台比聯軍」錯失盤末點機會，無緣順利將戰線延長至決勝第3盤，而且第11局再被破發，最後以5比7遭到逆轉落敗。