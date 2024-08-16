辛辛那提女網／謝淑薇重新搭檔梅藤絲 奧運後首戰出師不利
結束巴黎奧運女雙賽事後，台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅藤絲（Elise Mertens）征戰辛辛那提網球公開賽，沒想到16強以3比6、5比7落敗，止步女雙8強。
提前為美國網球公開賽暖身，才剛結束巴黎奧運女雙賽事的謝淑薇，本週攜手比利時搭檔梅藤絲前往在美國舉行、世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的辛辛那提網球公開賽，同時兩人榮膺女雙第2種子，首輪輪空情況下，直接取得16強門票。
面對英國達特（Harriet Dart）、澳洲培瑞斯（EllenPerez）的組合，「台比聯軍」在首盤遭遇極大挑戰，第4局率先遭到破發，即便第7局回敬破發、將比分扳成3比4，只是隨著第8局再被破發，導致先以3比6讓出。
沒有放棄的「台比聯軍」在次盤隨即調整狀況，而且第4局成功突破對手，一度取得4比1領先，沒想到進入關鍵第9局，「台比聯軍」錯失盤末點機會，無緣順利將戰線延長至決勝第3盤，而且第11局再被破發，最後以5比7遭到逆轉落敗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言