高球／地主小將發威 施友翔台灣青少年公開賽並列領先

第11屆台灣青少年公開賽第二輪今天登場，地主小將施友翔急起直追，繳出平標準桿的72桿，累計142（-2）桿追平泰國國家隊員柯貝沙（Kobsak Phisitbuntoon），兩人在男子A組並駕齊驅，暫列第一，使明日決勝輪成為台、泰兩國國家隊員對抗賽的最終篇。

繼首輪70桿之後，施友翔次輪從第10洞出發，抓3隻小鳥、柏忌、雙柏忌各一，雖並列領先但他並不滿意自己的表現，「今天狀態不佳，這裡的5桿洞較短，照理來說可以2 On，但我開球很偏，4洞當中只有2洞2 On，幾乎全靠救球維持局面。」施友翔表示，在4個長洞中有三洞成功「救Par」，雖然不比前一天5個全部救到，但救球是唯一可取之處。

施友翔目前就讀竹北高中，今年6月在美國加州聖地牙哥舉行的Premier Golf Academy Junior比洞賽連闖6關，橫掃雄群獲得冠軍，也打響中華高協國家隊赴美暑訓的名號。

我國的黃振祐和代表菲律賓的羅友成兩人兩天的桿數相同，累計143（-1）桿，暫並列第三，許柏丞145（+1）桿、暫居第5。

美麗華球場15日午後雷陣雨依然旺盛，所幸雨勢比前一天小，比賽只中斷近1小時，不過女A和女C兩組仍未能完賽。比賽的另一小插曲則是下午5時06分的5.4地震，讓與賽國外選手和家長虛驚一場。

在10組賽事中，共8組全部完賽，除男子A組由台、泰兩國選手並列第一外，其餘7組，台灣選手在兩組取得領先，分別是男子D組顏誠希到152桿、男子E組簡堃祐142桿。