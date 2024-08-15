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臺灣體大運動資訊與傳播學系 拍攝運動紀錄片及深度報導受到肯定獲獎連連

聯合新聞網／ 綜合報導
滿球數之後拍攝團隊與主角葉子然合影。臺體運傳提供
滿球數之後拍攝團隊與主角葉子然合影。臺體運傳提供

臺灣體大運動資訊與傳播學系長年鼓勵學生接近體壇基層，發堀在基層努力及奉獻的體育人物故事，今年該系學生拍攝的運動紀錄片及深度報導頻頻受到肯定，獲獎連連。

北市新聞記者公會主辦的「113年社會光明面新聞報導獎」競賽結果15日揭曉，臺體運傳系應屆畢業同學以描寫大專棒球選手葉子然在棒球生涯奮鬥的故事：「滿球數之後」獲得大專組電視報導獎的肯定。作者劉修竹、吳孟庭、李宥瑩、吳若瑜、李佳蓉等五位同學雖然已經走入職場，對作品得獎仍感興奮。

社會光明面新聞報導獎今年邁入第28屆，除了國內平面、廣播、電視媒體公會會員報名參賽外，為鼓勵大學新聞傳播相關科系學生參與，並培養未來媒體人才，今年起特別增設學生組競賽。台北市新聞記者公會理事長妙熙法師表示，此獎賽旨在推動新聞界的社會責任，鼓勵媒體以真實、正確的報導帶來正向影響。

徵件期間共收到189件作品，包括平面新聞報導59件、廣播報導37件、電視報導93件， 臺體運傳系首度參賽即獲肯定，師生同感榮幸。

臺灣體大運傳系系主任馬鈺龍表示，體壇基層有很多犧牲奉獻的教練，也有努力苦練逐夢的選手， 這些故事平常得不到主流媒體的青睞。臺體運傳一向鼓勵學生走入基層紀錄這些故事，也可以深刻體會運動基層的努力與辛苦，這些故事都可以成為未來就業投入職場的報導題材。

臺體運傳今年另一部以輪椅射箭教練官德財默默培養亞帕運、帕運國手的故事「弦外之因」也獲得國內「藝美獎」、「新傳獎」兩項指標性競賽最佳紀錄片的殊榮。該系除了影音作品之外，大三學生郭程霖採訪報導的「從魔獸效應到表弟，淺談巨星加盟對職業聯盟的利弊」一文，也拿下「新傳獎」最佳平面新聞評論獎。

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