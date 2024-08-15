柔道／想當台、日橋樑！連珍羚樂意擔任體育部諮詢委員

行政院長卓榮泰今天宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，為體育署升格做準備，並會設立諮詢小組，邀請巴黎奧運國手如羽球2金好手李洋、「舉重女神」郭婞淳、「柔道女王」連珍羚、「桌球教父」莊智淵、射箭「雷母」雷千瑩等選手擔任諮詢委員，連珍羚透露對相關細節還不清楚，但很有意願，希望透過自己的旅日背景，成為台、日橋樑。

連珍羚和雷千瑩今天都受邀參加「台灣驕傲 新北榮耀」感恩茶會暨簽名會，難得在台灣放長假的連珍羚表示，有收到諮詢委員的邀請，對細節還不是太清楚，「但滿有意願，可以成為台灣和日本的橋樑，我在日本也知道他們國家隊的狀況，希望把資訊給傳回來。」

36歲的連珍羚三度出征五環殿堂，巴黎奧運雖無緣站上頒獎台，但全心投入的態度和精神感動國人，今天新北市市長侯友宜也特別感謝連珍羚，他還提到和連珍羚爸爸、在新北市警察局服務的連金河是舊識，連珍羚在奧運賽場奮戰比賽、享受比賽，結束賽程後「風度真好」，謙虛又禮貌，給予滿滿讚美。

去年杭州亞運奪下我國第一面女子柔道金牌的連珍羚透露，9月將回到日本，下一步動向會和所屬的小松會社討論後決定。