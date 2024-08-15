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羽球／志田千陽與偶像相見歡反應超可愛 網：追星成功

聯合新聞網／ 綜合報導
山下美月(左)、志田千陽(中)、松山奈未(右)合影。 截圖自X
山下美月(左)、志田千陽(中)、松山奈未(右)合影。 截圖自X

日本「羽球女神」志田千陽在巴黎奧運因甜美臉蛋和陽光笑容，一夕爆紅，她與與搭檔松山奈未也成功奪下羽球女雙銅牌。她和其他日本國手一同登上節目接受表揚，沒想到偶像山本美月驚喜現身。

志田千陽擁有出眾臉蛋和高超球技，場下則是偶像團體乃木坂46的鐵粉，主推已畢業成員山下美月，還帶著她的「章魚鑰匙圈」出戰，成為熱門話題。

志田千陽與松山奈未受邀上節目，暢談本屆奧運心得，山下美月突然拿著花束現身，志田千陽開心到完全不顧形象，驚訝地抓著隊友的手，椅子一時還騰空，可愛反應讓其他選手們紛紛露出「姨母笑」。

山下美月也和志田千陽留下合影，她穿著無袖上衣，微笑用手比向身旁的志田千陽和松山奈未，2位銅牌得主拿起掛在身上的獎牌，微笑面對鏡頭。網友們直呼，「志田千陽追星成功」、「瞬間跳起來太可愛了」、「能向美月表達愛真是太好了」、「證明努力能實現夢想」、「感覺比偶像漂亮」。

志田千陽

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