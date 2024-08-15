想打洛奧腰旗美足 NFL球星組夢幻隊

1992年美國男籃首次組成NBA夢幻隊出戰奧運，2028年洛杉磯奧運會有NFL球員組成腰旗美足（指美式足球的簡化玩法）夢幻隊嗎？洛城奧運確定納入腰旗美足，這是非鼓勵接觸版本的美足，許多NFL選手小時候就是先從腰旗美足打起，對此並不陌生。許多球星如同超級盃冠軍四分衛馬洪姆斯，都強烈表示有參與的意願。遴選標準由各代表團自己決定，是否開放NFL球員參賽將在近期決定。

美足夢幻隊爭金？

1992年巴賽隆納奧運，由於國際籃協（FIBA）開放職業球員參與奧運，適逢1988年漢城奧運男籃僅奪銅，最高殿堂NBA一眾球星決心要回顏面，以飛人喬丹、皮朋等人組成夢幻隊，也被稱為夢一隊，最終寫下狂勝傳奇。隨著2028年洛杉磯奧運納入腰旗美足，美足最高殿堂NFL也有不少球星，憧憬著「美足夢幻隊」的夢，想在家門口留下金牌。

根據《英國廣播公司》報導，洛城奧運納入的腰旗美足，腰旗美足可說是美足積極推廣全球的親民版美足，無需厚重護具與鼓勵非接觸性的簡化版，主要是把美足中的擒抱動作、改以拔掉綁在腰間的旗織或布條代替，讓世界各地從事人口增加，對一票NFL球員也絕不陌生，腰旗美足是許多兒童首度接觸美足的開始，許多選手小時候都打過腰旗美足。

NFL球星超想打！

許多NFL一線球星受訪時都表達出強烈的參賽意願，超級盃冠軍四分衛馬洪姆斯就表示「肯定想參與」，海豚隊的頂級明星外接手希爾高喊「快讓我註冊參加」，牛仔隊防守巨星帕森斯更直接說，自己絕對是美國代表隊的料。

NFL聯盟的樂觀其成態度，在腰旗美足申請入奧的過程中幫了大忙，不過，即便是非鼓勵接觸的打法還是可能有受傷疑慮，NFL俱樂部也警惕球星們，不希望看到千萬美元身價的選手，因此受傷而耽誤正式賽季。遴選標準將由各代表團自己決定，是否開放NFL球員參賽這個關鍵議題，將在近期公布決定。

NFL球員開放參加也不一定代表美國必定奪金，七屆超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪表示，美國會有一點優勢，但在觀察他們與其他代表隊爭牌，展現不同的球風，也是非常有趣的觀點。2022年世界運動會上，腰旗美足就由美國拿下男子金牌，但女子金牌則落在墨西哥手上，洛城奧運的腰旗美足話題十足。

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