足球／姆巴佩迎皇馬初登板！首進球和首冠同時入袋

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今年7月正式加盟西甲豪門皇家馬德里隊，今天他在歐洲超級盃迎來轉隊後初登板，下半場射門進球，幫助皇馬以2：0打敗亞特蘭大貝加莫隊，拿到轉隊後首座冠軍。

姆巴佩原效力法甲巴黎聖日爾曼隊（PSG），今年宣布離隊轉戰皇馬，今天凌晨是他皇馬生涯首秀。下半場第14分鐘，皇馬瓦爾維德（Federico Valverde）接獲隊友維尼修斯（Vinicius Junior）傳球，射門得分，取得1：0領先。

法國足球巨星姆巴佩。 美聯社

第24分鐘皇馬在禁區組織進攻，先橫傳給左路貝林翰（Jude Bellingham），隨後姆巴佩接獲貝林翰傳球，右腳射門破網，以2：0領先，姆巴佩在第38分鐘被換下場。

皇馬最終就以2：0收下歐洲超級盃冠軍，姆巴佩首進球和首冠同時到手，他受訪時表示，「我等待這一刻好久了，能穿這件球衣、戴這枚徽章，為這些球迷踢球，對我來說是偉大時刻。」