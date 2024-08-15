羽球／奧運2連霸後退出日本公開賽 安賽龍：身心已到極限
前丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在本屆奧運達成羽球男單2連霸，不過他昨日在個人推文與限時動態中表示自己在奧運後都沒有得到充分的休息，身心已被推到極限，因此將退出將在本月20日舉行的日本羽球公開賽。
現時世界排名第2的安賽龍在本屆巴黎奧運金牌戰以直落二擊敗泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）成功衛冕金牌，成為繼「超級丹」林丹後第2位達成奧運羽球男單連霸的選手。而BWF世界與球巡迴賽將緊接在奧運後展開，超級750系列日本羽球公開賽20日率先登場，日前我國羽球一姊戴資穎也宣布參賽，不過安賽龍卻在此時傳出退賽消息。
安賽龍在個人推文與限時動態中向球迷表示歉意，限時動態甚至補上中文說明：「由於在奧運之前、期間和之後，我的身體和精神都被推到了極限，直到現在，194公分的身體都還沒有得到充分休息和恢復，出於健康考慮，我決定退出日本公開賽，感謝大家的支持和理解。」
雖然宣布退賽，但安賽龍透露：「雖然不比賽，但我還是會去日本跟大家見面，到時候見！」安賽龍在去年的日本羽球公開賽奪金，退賽後也確定無緣衛冕。
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