羽球／安洗瑩退國家隊原因？韓媒曝：幫前輩「打掃洗衣」7年

南韓球后安洗瑩在巴黎奧運羽球女單奪金，締造金牌大滿貫。不過賽後她砲轟南韓羽球協會，並表態退出國家隊。如今有報導指出，安洗瑩過去7年都要幫前輩打掃、洗衣和修理球拍，父母介入仍未改善。

安洗瑩批評羽協資源分配和傷勢管理等問題，後續有多家韓媒指出，現年22歲的安洗瑩15歲時就入選南韓隊，，但在韓國社會「前後輩」文化限制下，年紀最小的她過去7年必須負責處理隊內雜物，包含幫前輩修理斷掉的羽球拍線、打掃房間，甚至洗衣服。

安洗瑩不只一次向父母和羽協訴苦，表達自己被額外雜務影響，導致比賽或訓練後沒有充足休息。雖協會有向國家隊反應，但7年來相關問題沒有得到改善或解決。今年2月安洗瑩父母私下與南韓羽協高層會面，要求改善復健與專屬教練制度，以及改變代表隊內部生活問題。

儘管許多網友支持安洗瑩，但也有部分網友認為安洗瑩奧運期間發表此訊息，影響到其他選手的風采。因此安洗瑩8日發文表示，奧運落幕後再對外說明個人立場，不過現在奧運已結束，安洗瑩尚未發表新聲明。