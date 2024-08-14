高球／台灣青少年公開賽 地主小將簡堃祐取得領先

第11屆台灣青少年公開賽今天點燃戰火，第一輪泰國青少年名將柯貝沙（Kobsak Phisitbuntoon）展現東南亞高球第一強國國家隊員身手，締造當日最佳68（-4）桿成績，技壓地主群雄，在男子A組領先群雄；地主小將部分，南投光華小學簡堃祐在男子E組暫列第一，是唯一各組中取得領先的台灣代表。

第一次來台參賽的柯貝沙，充份掌握美麗華球場的特性，共抓4隻小鳥、0柏忌，他說：「今天表現最好的是攻果嶺的鐵桿和切桿，共有15洞Par On，為抓鳥創造不少機會。」

柯貝沙現年17歲，是2024年泰國13名男子國家隊員之一，去年在泰國北區勇奪四冠，獲該區年度最佳球員；今年因入選國家隊，練習多於比賽，至今僅參賽5場，獲得兩冠。

出身南港高工的我國好手黃振祐及羅友成都以69（-3）桿居次，其中黃振祐在前17洞並列領先，最後一洞苦吞柏忌，拱手讓出領先席位，他說：「我在最後一洞開球運氣不佳，球的落點很難處理，多花一桿上果嶺，打成柏忌，否則有機會並列第一。」

去年全國高中錦標賽冠軍羅友成今年代表菲律賓出賽，和他的南港高工同學黃振祐暫並列第二。

我國表現較佳選手包括竹北高中的國家隊員施友翔70桿、資格賽冠軍鄭新洋71（-1）桿，許柏丞平標準桿的72桿。上周剛獲南區月賽冠軍的許柏丞雖然落後4桿，奪冠雄心依舊，他說：「今天長桿不理想，有一球下水，另一次打進障礙區，推桿表現也一般，只抓3隻小鳥，但僅落後4桿，還有兩回合可以追趕。」

因為天雨及雷擊，比賽一度暫停，在10組賽事中，下午出發的4組包括女A、女C、男B、男C，均未全數完賽，僅上午六組打完，國外選手五人暫列分組第一，在第一回合略勝一籌，我國選手僅南投光華小學簡堃祐在男子E組暫列第一。

今天比賽分早場與午場，午場上午11時開跑，最後一組近中午一時才出發，僅約一小時後，美麗華球場便烏雲密布，雷聲大作，繼而大雨滂沱，裁判長詹明宏於2時10分鳴笛暫停，直到下午4時15分才恢復比賽，6時40分因天色已晚鳴金收兵，導致部分選手未能完賽，必須延至隔天補賽。