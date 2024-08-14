武術／羅嘉翎骨裂戰奧運 孫家閎感同身受喊心疼

去年成都世大運奪下金牌的武術好手孫家閎，杭州亞運因失誤錯過頒獎台，原本的退役想法沉澱後轉彎，看巴黎奧運再燃熱血的他不排斥再戰名古屋亞運，現階段先以今年10月橫濱世界盃為備戰重點。

孫家閎今天為「2024武動全能體育嘉年華記者會」站台，他笑說嘉年華融入武術元素，當然要以行動力挺。他先前才到日本進行太極交流，在大阪、鳥取和北海道都留下足跡，交流時更逢巴黎奧運期間，太太還會透過視訊分享轉播。

武術雖非奧運舉辦種類，孫家閎身為「體育人」仍被中華代表團的選手們感動，不管是在日本熬夜看羽球黃金男雙「麟洋配」奪金完成2連霸，或是看跆拳道「國民女友」羅嘉翎帶著腳踝骨裂傷勢上陣，都讓他印象深刻。

2018年雅加達亞運時，孫家閎也遭遇脛骨骨裂傷勢，加上在國訓中心集訓時認識了羅嘉翎，對「國民女友」狀況感同身受也十分心疼；他形容骨裂的「刺骨之痛」只有當事人能了解，羅嘉翎負傷出局後也有傳訊息鼓勵，表達支持。

曾把杭州亞運當國際賽告別戰，孫家閎現在也有不同想法，他笑說：「滿神奇是我說想退役後，最哀怨的是對手和他們的教練，覺得我這年紀和技術不該退，家人也非常支持我，經過沉澱後我也還是很嚮往在賽場上。」

雅加達亞運遇傷、杭州亞運因一個失誤錯過登上頒獎台的機會，孫家閎坦言留下遺憾，是否再戰2年後的名古屋亞運倒是抱持保留態度，「還有很多難關，我還是會盡量突破自己，其他靜觀其變，邊走邊看。」