2024武動全能體育嘉年華 9月7日登場

「2024武動全能體育嘉年華」將於9月7日在國立台北教育大學登場，今年活動以「活力」和「夢想」為主題，今天記者會特別邀請武術好手孫家閎、旅美籃球小將黃宙騏及田徑「最速國中生」林子婕到場，一同分享自己的運動故事。

中華民國體育運動總會會長葉政彥表示，總會長期推動全民運動以及競技體育，透過舉辦各項活動以提升國人運動風氣，讓更多國人可以享受到運動樂趣，進而養成每天運動習慣，達到「運動久久，健康久久」目的。

「去年在高雄鳳山體育園區辦過嘉年華，非常成功，今年移師到台北來，希望可以培養更多人能對這方面產生興趣，每天能夠有自己最適當的活動，養成運動習慣。」葉政彥說。

今天記者會由玄勝龍獅團精彩開場，9月7日活動當天也將有專業武術團體及民俗傳統技藝團體表演，另將設置兒童田徑、三分球投籃大賽等多項運動，不分年齡層都可體驗運動的美好。

順應運動科技蓬勃發展，屆時現場也會有VR實境體驗運動項目，另會設置民眾較少有機會接觸的運動項目體驗，讓大眾認識不同運動，透過體驗互動也能增進親子感情。

今天孫家閎、黃宙騏和13歲的田徑小將林子婕都為記者會站台，拿過世大運武術金牌的孫家閎笑說，看到活動名稱有「武」就決定一定要出席響應，平常也持續推廣太極，分享武術的美好。

13歲的「阿美」林子婕4月全中運在國女100公尺跨欄決賽以13秒80破大會紀錄，且躍居U18第二傑，也是史上最快的國中生；她上月首度出國比賽，就在墨西哥國際少年運動會獲得女子80公尺跨欄金牌。