推動免費看奧運 ！立委爭取轉播國家隊 學者：再轉播也要公開透明

推動全民免費看奧運轉播，立法委員葉元之主張成立奧運轉播國家隊，由政府出面取得轉播權，讓全民都可以免費觀看奧運賽事。

立法委員葉元之國會辦公室與中華傳播管理學會在8月14日早上共同召開記者會。葉元之委員在記者會指出，愛爾達願意轉播當然很好，但是精彩賽事卻轉圈圈當機，讓很多民眾氣到看不下去，甚至有電視台希望爭取再轉播，也沒有成功。

葉元之說，政府沒有很窮，補助台劇《零日攻擊》就1億多，到底是看奧運的人多還是看《零日攻擊》的人多？

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲表示，很多國家都是由政府取得轉播權，讓民眾免費收看，台灣沒有理由做不到。當然政府出錢也不是沒有回收，可以靠廣告以及電子商務來補，應該政府出面跟業者合組聯盟。

莊伯仲教授說，以中國的央視為例，該台在取得巴黎奧運轉播權之後，就再授權給咪咕、騰訊、快手、以及抖音等網路平台。各平台再依據權利金高低而獲得即時直播、部分播出、短影音等不同授權。而北京、上海數百個電影院也獲得奧運直播授權，民眾只要花45到50塊人民幣的票價去預約，滿15到20人開場，就可到電影院以全然不同的視聽體驗來觀賞自己喜歡的賽事和選手表現，這些都是值得台灣政府和業者參考的作法。所謂「免費收看」，背後其實是靠多方授權、廣告營收、和電子商務來支撐的。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，肯定愛爾達願意賠錢爭取轉播奧運賽事，也肯定中華電信透過取得授權而吸收愛爾達因為轉播奧運的虧損，這本來應該是政府該做的事，卻由中華電信做了，雖然中華電信有三成官股，高層人事的任命也都是政府決定。

賴祥蔚教授說，就算是由民營企業取得轉播權，在再轉播的部分也要做到公平、公開及透明，他以英國通訊傳播主管機關Ofcom裁決「英超」（英格蘭足球超級聯賽）的轉播為例，英國政府要求取得轉播權的業者，對精彩賽事的再轉播是義務（must offer)，而且要做到公開透明、合理價格，事後還要提交報告給Ofcom說明如何做到公開透明，這些我們的國家通訊傳播委員會（NCC）也可以參考。

賴祥蔚教授說，強國必先強種，應該藉由奧運來提倡全民運動，如果是由政府取得奧運轉播權，賴清德總統與行政院長等政府高層，就可以呼籲大家一起看奧運，還可以帶頭一起做運動，全民健康省下的醫療費，有希望超過奧運轉播的授權費。

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