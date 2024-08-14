遭點名接任體育部長 張廖萬堅稱與鄭世忠合作得很不錯

在巴黎奧運我國好手今年再創佳績後，體育部何時能夠正式上路成為各界關注焦點，其中教育部政務次長張廖萬堅今天在參與網路直播節目錄製時就表示，體育暨運動發展部組織法已經在5日送交行政院，最快明天行政院院會就會宣布正式籌組籌備小組推動，如果順利明年就能掛牌、編列預算。

今年巴黎奧運我國代表團奪下2金、5銅佳績，以奪下7面獎牌講次於東京奧運的12面，再次展現我國的體育實力，而今天教育部次長張廖萬堅在參與直播節目時也表示，今年我國給予選手的後勤支援來到史上最好，也獲得多數選手的好評，而他也希望體育署能夠以今年巴黎奧運的後勤支援作為未來參與國際綜合運動會時的「標配」。

而對於外界關心的體育部何時能夠上路，張廖萬堅也透露，體育暨運動發展部組織法已經在5日送交行政院，最快明天行政院院會就會宣布正式籌組籌備小組推動，「審查過後案子送到立法院，如果案子順利，目前朝野全力支持，如能在下個會期通過，明年體育部就有機會掛牌，掛牌後就可以開始編預算，115年就正式是體育部的預算。」

至於被外界點名與體育署署長鄭世忠都將是首任體育部部長的人選，張廖萬堅也表示自己與鄭世忠配合得相當不錯，「署長做得盡心盡力，這一年多頂得不錯，不要讓我們兩個之間生矛盾，像是這次奧運我們其實是配合，他是站在第一線，我是協調讓府院了解狀況，在政策制定上他在第一線看到視野，跟我看到的視野是不一樣，像是林郁婷的事件或是後勤支援問題，有交換很多想法，配合得很不錯。」