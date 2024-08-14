網球／巴黎奧運銀牌爆冷 辛辛那提首戰被逆轉

剛摘下巴黎奧運女單銀牌的克羅埃西亞女將薇基克（Donna Vekic），奧運後第一場比賽卻提前落馬，她在辛辛那提女網賽以7：5、6：7（4：7）、2：6敗給會外賽晉級的地主克魯格（Ashlyn Krueger），首輪就出局。

克魯格世界排名62，她會外賽先擊退日本前「世界球后」大坂直美，會內賽首戰又逆轉16種子，她形容是難以置信的勝利，「我12歲時就和家人來看比賽，這是我唯一去過現場的職業賽，總共兩次，所以能在這裡球場出賽，我還記得在觀眾席觀賽的樣子。」

薇基克在巴黎奧運女單第三輪爆冷擊敗列第2種子的美國名將高芙（Coco Gauff），一路闖關金牌戰才敗給中國女將鄭欽文，不料回歸職業賽場第一站卻是「一輪遊」。

辛辛那提女網賽和辛辛那提名人賽是由職業男網ATP和職業女網WTA合辦的大賽，首輪男網也爆出冷門，列11種子的地主弗里茲（Taylor Fritz）遭日裔美籍的中島布蘭登（Brandon Nakashima）擊落。

巴黎奧運打下男單銅牌的義大利新生代好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）則是驚險晉級，他在失掉首盤下後來居上，以4：6、7：6（7：5）、7：6（7：4）力退智利對手賈瑞（Nicolas Jarry），耗時2小時又47分鐘才拿到第二輪門票。