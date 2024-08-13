卓榮泰主持體育暨運動發展部籌備會議 近期成立籌備小組

巴黎奧運中華代表團拿下二金五銅的成績，促成府院推動成立「體育暨運動發展部」的進展，行政院長卓榮泰今天主持「體育暨運動發展部」籌備會議，宣示體育部並不只是體育署升格，而是全新的體育暨運動發展部。根據規劃，行政院近期將宣布成立籌備小組，邀請運動員參與討論。未來將與體育部同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，回應產業界需求。

卓榮泰今天受訪表示，關於體育暨運動發展部的組織內容，他非常期待和體育界及這次的國手深入交談，看未來國家的體育政策往哪個方向走是最符合人民最大的期待。他強調在運動賽事後，國家要進入下一個用政策和具體行動支持體育和體育人的階段，政府會在最近的時間內，提出體育暨運動發展部的籌備狀況以及具體的籌備進度。

卓榮泰今天主持「體育暨運動發展部」籌備會議，會中討論籌設期程規劃、未來願景及任務。據轉述，卓榮泰在會中提醒，體育部不只是體育署升格，而是一個全新的「體育暨運動發展部」，未來將由行政院成立籌備小組，並在諮詢小組擴大邀請體育界及運動產業共同參與，並預計邀請多為現役、退役運動選手參與，以納入選手訓練、參賽等寶貴經驗，健全未來體育部的組織功能。

政院人士指出，未來體育部的目標包括健全運動產業環境、開拓運動員多元職涯選擇、培養海洋及山林運動人才及運動參與、推廣社區運動風氣和打造台灣品牌國際賽事等。同時為了回應產業界要求，未來也將同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，引進民間思維、精進人才培育、跨域創新以及數位治理方面精進。

相關官員指出，體育部預計明年成立，近期會先宣布組成籌備小組，再由小組與教育部、經濟部等討論校園體育、運動產業發展等業務分工，後續才會討論編制、員額及更進一步的預算。由於成立體育部牽涉修改中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法；並要制定體育部組織法，都需要一些功夫。