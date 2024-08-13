沙排／王欣婷戰勝病魔 沙灘排球找到第2人生

罹患罕見疾病多發性硬化症的王欣婷一度暫別排球場，在重返賽場後曾蟬聯企排聯賽得分后，後來轉戰沙灘排球開啟第2人生，並正視自己從前不足之處，透過精進球技，設法爭取更多參賽機會。

王欣婷擁有一位熱愛運動的父親，在她印象中小時候父親總會每天帶著她運動，某次在操場撿到一顆排球，意外成為她接觸排球的開端，後來更受到卡通「東洋魔女」啟發走上排球路。

擁有甜美外型的王欣婷，因神似桂綸鎂，昔日有「排球桂綸鎂」之稱，但她的排球路並非一路順遂，2013年因罹患罕見疾病多發性硬化症影響視力，一度被迫暫離排球場，錯失代表台灣參加天津東亞運的機會。

所幸王欣婷並未被病痛擊倒，她後來在2014年復出，不僅曾蟬聯企排排球聯賽得分后，2015年還代表台灣參加在韓國舉行的光州世界大學運動會，更擔任台灣代表團開幕式掌旗官。

儘管王欣婷在球場上展現堅毅的一面，但身體狀況不如從前，讓她決定在2017年告別室內排球，喜歡到海邊走走的她，後來轉換跑道，選擇沙灘排球繼續揮灑熱情。

王欣婷今天出席亞洲沙灘排球公開賽記者會接受中央社記者訪問時表示，最初覺得沙排很有趣，但後來發現很有挑戰性，「越打越喜歡」，她透露，後來也開始正視先前室內排球的弱項，設法提升能力，希望能獲得更多參加沙排比賽機會。

去年亞洲沙灘排球公開賽也是王欣婷沙排國際賽初體驗，儘管16強止步，但透過與各國好手交手機會，能看見自己不足之處，讓她有不少收穫，而她還興奮地分享，去年遇到的日本隊成員之一石井美樹，今年也是巴黎奧運日本隊國手。