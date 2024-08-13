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沙排／亞洲公開賽落腳桃園 「排球桂綸鎂」捍衛主場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「排球桂綸鎂」王欣婷（左）和男將余秉翰代表出席2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽。圖／中華排球協會提供
「排球桂綸鎂」王欣婷（左）和男將余秉翰代表出席2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽。圖／中華排球協會提供

2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽23日將在桃園大園沙灘排球場展開一連4天賽程，中華隊將和澳洲、伊朗、日本、南韓、紐西蘭、澳門、阿曼、菲律賓、泰國等各國勁旅交鋒，目標將最好成績留在台灣。

賽會今天舉行開賽記者會，中華隊教練蔡金龍、女將「排球桂綸鎂」王欣婷和男將余秉翰代表出席，一同揭開賽事序幕。

過去亞洲沙灘排球公開賽曾多次在澎湖登場，今年首次移師桃園大園沙灘排球場，這是桃園市內首座標準比賽級沙排場地，提供各級學校培訓選手使用，同時是108年全國運動會沙灘排球的比賽場地。

2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽23日登場，今天舉行賽前記者會。圖／中華排球協會提供
2024台中銀行亞洲沙灘排球公開賽23日登場，今天舉行賽前記者會。圖／中華排球協會提供

中華隊男、女各派出2隊捍衛主場，男排由蔡金龍擔任教練，謝雅仁和王進如以及胡丞剛和余秉翰將分頭迎敵，其中胡丞剛和余秉翰曾在2022年世界中學生運動會合作，之後也曾在亞洲U19沙排賽等攜手，今年再續前緣。

女將由顧乃涵擔任教練，兩組選手分別是劉碧欣和吳淑芬，以及王欣婷與謝亦冉。王欣婷曾任2015年光州世大運掌旗官，因甜美外表有「排球桂綸鎂」封號，雖曾因罹患罕病被迫暫離球場，但從室內排球轉戰沙排開啟選手第二人生，期待在桃園打出佳績。

從23日到26日的賽事匯集男子組18隊、女子組14隊，包括去年拿下季軍的女子組澳洲2隊、男子組泰國1隊再度參賽，在夏天尾聲展現球技。

中華隊 排球

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