日本羽賽／戴資穎登大會頭號種子 可能再度對決好友依瑟儂
2024巴黎奧運已落幕，BWF世界巡迴賽將再度展開，超級750系列日本羽球公開賽20日率先登場，我國一姊戴資穎確定會出賽，可能又會遇上泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon）。
戴資穎奧運結束後傷勢恢復狀況不錯，確定會參加日本公開賽，後續的南韓公開賽和台北公開賽是否參加，要看狀況再決定。
南韓世界球后安洗瑩、中國陳雨菲和西班牙瑪琳（Carolina Marin）都沒參賽，世界排名第4的戴資穎成為大會頭號種子。籤表已出爐，首輪將對上世界排名56的印度查利哈（Ashmita Chaliha），如果順利晉級，16強假想敵是依瑟儂，8強可能碰到日本女將奧原希望。
男單方面，周天成、林俊易、王子維、蘇力揚和李佳豪都會出戰。男雙也是一大看點，巴黎奧運金牌王齊麟將和新搭檔邱相榤首度合拍，首戰對手是世界排名第6的印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）。
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