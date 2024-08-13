射擊／解套了！培育好手宜蘭四方林靶場可望續用 國產署同意委託管理

宜蘭培育射擊好手的四方林靶場，奧運國手李孟遠曾在這裡待過6年，視四方林為「訓練娘家」，日前卻傳出該靶場即將消失！此事因李孟遠為國爭光奪牌，讓人看到四方林靶場教練多年來努力，終於獲得解套。國產署同意直接委託由宜蘭縣射擊推廣協會管理，繼續培訓更多優秀射擊好手。

宜蘭四方林靶場因為土地爭議，險些停用，經過各方努力爭取，問題終於獲得解決，將由國產署直接委託給宜蘭縣射擊推廣協會管理，繼續使用培訓射擊好手。圖／縣府提供

宜蘭縣政府1992年舉辦區運時，在大同鄉寒溪村設置四方林靶場沿用至今，面積約3公頃，三面環山，風力受阻小，大自然風光秀麗，地方人士爭取做為靶場賽事標準場地，縣政府2021年向國產署申請撥用並辦理委外招標，由宜蘭縣射擊推廣協會得標租下，租期9年。

據了解，早期射擊界人士在興建靶場等建物，近年來宜蘭縣射擊推廣協會多次被檢舉非法占用，此事引起監委關切，檢調也追查縣府撥用出租過程是否有人涉貪，鬧得沸沸揚揚，最後刑事不起訴，民事判決宜蘭縣射擊推廣協會應拆屋還地。

宜蘭四方林靶場因為土地爭議，險些停用，經過各方努力爭取，問題終於獲得解決，將由國產署直接委託給宜蘭縣射擊推廣協會管理，繼續使用培訓射擊好手。圖／縣府提供

因檢舉不斷，縣政府表示，國產署去年10月要求宜蘭縣政府說明為何委外，今年元月又公文通知縣政府，指出委外出租不符合規定，要註銷撥用或依原計畫恢復原狀？縣府認為原本計畫就做為推廣射擊運動之用，若不委外給專業團體管理，難道縣府要自己經營管理嗎？全案於6月中走向註銷撥用。

這座靶場使用30餘年，早在國家訓練中心公西靶場拆除整建時，四方林靶場經體育署指定為代訓場所，多年來也確實培育不少選手，李孟遠奧運爭光更證明靶場存在的必要性。

射擊界近日透過高金素梅立委協助溝通爭取，宜蘭縣射擊推廣協會理事長蔡世銘表示，這兩天縣政府與射擊協會解除租賃契約後，縣府將出具證明射擊協會日後做為訓練培育、推廣射擊運動之必要，國產署取得縣府出具證明後，再辦理委託給宜蘭縣射擊推廣協會經營管理，全案獲得解決。