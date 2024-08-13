網球／台維斯盃9月開戰 盧彥勳首度擔任中華隊總教練

2024中波台維斯盃世界一級賽事9月14至15日在台北市網球中心登場，中華隊將在主場迎戰波士尼亞與赫塞哥維納隊，退役的網壇傳奇盧彥勳將首度擔任中華隊總教練，運用個人豐富的大賽經驗，帶領中華隊再創佳績。

被譽為「網球界世界盃」的台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，每年聚集世界頂尖的男子好手披上國家隊戰袍，為國爭取榮譽。中華隊今年2月世界組總決賽資格戰，雖然不敵強權法國隊，仍盡力帶來精采的比賽內容，讓現場國人為之動容。中華隊即將在9月的世界一級賽事，面對來勢洶洶的波士尼亞與赫塞哥維納隊，除了全力捍衛主場，更要爭取2025年重返世界組資格戰的關鍵席位。

本次中波台維斯盃，中華隊確切的參賽選手名單將於近期公布，盧彥勳首度擔任中華代表隊總教練，首度擔綱重任的他表示，受到選手和協會力邀之下，義不容辭排開行程，很榮幸成為總教練。

盧彥勳認為中華隊選手都很有經驗，在整體板凳深度優於對手的情況下，也讓教練團在調度上更為靈活，且不少選手近期在職業賽的狀況都相當不錯，期許代表隊成員在接下來兼顧個人職業賽的同時，能保持身體健康，以最佳狀態迎戰9月賽事。

兩天賽事都將於上午11點開賽，預計賽前1小時開放現場售票與觀眾進場。賽事門票15日中午12點在ibon售票系統全面開賣，單日票全票600元、優待票300元；兩日套票全票800元、優待票400元。8月15日至31日早鳥預購期間，賽會更推出限量500席的「限時應援兩日套票」全票700元、優待票350元。